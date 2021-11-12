桃園航空城邁入實質建設 這3區預計2028先完工

桃園航空城區段徵收工程（A1、A2和A3標）今舉行動土典禮，象徵整個計畫進入開發階段，預計2028年完工。市長鄭文燦表示，航空城計畫關係到桃園未來30年發展，雖然計畫歷經無數次溝通及調整，但總算順利成行，謝謝在地居民給政府最大的支持，相信在開發公司的努力下，也將會是一個高品質的計畫。

航空城A1、A2和A3是交通部民航局委託桃園市政府代辦工程，面積總共566公頃，發包工程經費總計161億元，分別由大豐營造台灣分公司、中華工程和雙喜營造3家股份有限公司承攬標案，土地除作住宅、商業及捷運綠線使用，還有文教、宗教及農業用地，也保留軍方「黑貓中隊」機堡、機棚等市定古蹟，做為未來文化公園或博物館空間利用，成為新的生活中心。

鄭文燦與行政院副院長沈榮津擔任開工動土典禮主祭，與內政部長徐國勇、立委鄭運鵬和黃世杰等人一起祈求工程順利平安。

鄭文燦致詞時把握機會宣傳航空城整體開發計畫，強調將以「三低一高（低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值）」為目標，引進綠能、生技、雲端科技、航太維修、國際物流及智能車等產業，並指許多國際大廠已跟市府簽訂備忘錄（MOU），航空城將是台灣產業發展的重要火車頭。

沈榮津致詞時表示，航空城計畫是引領台灣起飛的重要里程碑，不過後續還有安置住宅、聯外道路和產業招商等工作要進行，期望在中央與地方合作之下，能加緊腳步，早日完成機場與城市共榮的嶄新風貌。

「台灣要起飛，就由桃園來領航。」徐國勇說，桃園航空城計畫推動過程中，大小會議超過百次，最後做到95%民眾都同意區段徵收，可說是前所未見，堪稱區徵典範，也希望此次經驗能推廣到其他縣市，讓重大建設都能順利推動。