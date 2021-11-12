快訊

第四度訪台！台宏建交80周年 宏都拉斯總統晚間抵達

大賣場「平價專區」下周實施 將標示抗漲民生用品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園航空城邁入實質建設 這3區預計2028先完工

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園航空城計畫A1到A3範圍今天動工，預計2028年完工，除了規劃文教住商生活圈，還保留空軍黑貓中隊使用過的機堡機棚，作為未來文化公園或博物館空間。記者陳俊智／攝影
桃園航空城計畫A1到A3範圍今天動工，預計2028年完工，除了規劃文教住商生活圈，還保留空軍黑貓中隊使用過的機堡機棚，作為未來文化公園或博物館空間。記者陳俊智／攝影

桃園航空城區段徵收工程（A1、A2和A3標）今舉行動土典禮，象徵整個計畫進入開發階段，預計2028年完工。市長鄭文燦表示，航空城計畫關係到桃園未來30年發展，雖然計畫歷經無數次溝通及調整，但總算順利成行，謝謝在地居民給政府最大的支持，相信在開發公司的努力下，也將會是一個高品質的計畫。

航空城A1、A2和A3是交通部民航局委託桃園市政府代辦工程，面積總共566公頃，發包工程經費總計161億元，分別由大豐營造台灣分公司、中華工程和雙喜營造3家股份有限公司承攬標案，土地除作住宅、商業及捷運綠線使用，還有文教、宗教及農業用地，也保留軍方「黑貓中隊」機堡、機棚等市定古蹟，做為未來文化公園或博物館空間利用，成為新的生活中心。

鄭文燦與行政院副院長沈榮津擔任開工動土典禮主祭，與內政部長徐國勇、立委鄭運鵬和黃世杰等人一起祈求工程順利平安。

鄭文燦致詞時把握機會宣傳航空城整體開發計畫，強調將以「三低一高（低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值）」為目標，引進綠能、生技、雲端科技、航太維修、國際物流及智能車等產業，並指許多國際大廠已跟市府簽訂備忘錄（MOU），航空城將是台灣產業發展的重要火車頭。

沈榮津致詞時表示，航空城計畫是引領台灣起飛的重要里程碑，不過後續還有安置住宅、聯外道路和產業招商等工作要進行，期望在中央與地方合作之下，能加緊腳步，早日完成機場與城市共榮的嶄新風貌。

「台灣要起飛，就由桃園來領航。」徐國勇說，桃園航空城計畫推動過程中，大小會議超過百次，最後做到95%民眾都同意區段徵收，可說是前所未見，堪稱區徵典範，也希望此次經驗能推廣到其他縣市，讓重大建設都能順利推動。

交通部常務次長祈文中表示，桃園航空城計畫與國家整體經濟發展息息相關，桃機第3航廈、第3跑道和周邊自貿區、產專區等建設至關重要，有助於維持桃園國際機場作為東南亞樞紐機場的地位。

桃園航空城計畫A1到A3範圍今天動工，預計2028年完工，除了規劃文教住商生活圈，還保留空軍黑貓中隊使用過的機堡機棚，作為未來文化公園或博物館空間。記者陳俊智／攝影
桃園航空城計畫A1到A3範圍今天動工，預計2028年完工，除了規劃文教住商生活圈，還保留空軍黑貓中隊使用過的機堡機棚，作為未來文化公園或博物館空間。記者陳俊智／攝影

航空城 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

桃園新屋高中校慶 市長加碼硬體提福利 學生歡聲雷動

李應元病逝 徐國勇悼：在天上繼續守護台灣

沈榮津：能源轉型 掌握淨零商機

政風處「一張收據」遭質疑送禮給鄭文燦 主計處：初步了解沒問題

相關新聞

桃園航空城邁入實質建設 這3區預計2028先完工

桃園航空城區段徵收工程（A1、A2和A3標）今舉行動土典禮，象徵整個計畫進入開發階段，預計2028年完工。市長鄭文燦表示...

竹縣消防猛男正妹月曆要來了 12月4日起用發票兌換

新竹縣政府消防局連4年發行形象宣導月曆，今年邀來15名在各外勤分隊執行救災救護的猛男、正妹擔綱月曆主角，預計12月2日正...

新竹縣台3線死亡車禍頻傳 這裡將增設固定式測桿

新竹縣台3線峨眉段89.5公里昨天深夜發生保時捷自撞車禍，釀2死1傷，該彎道被地方稱為死亡彎道。縣警局統計今年該路段發生...

公投標語違規掛街上沒人管？ 桃園民代抨擊市府睡著了

桃園市區街頭出現印有民進黨黨徽和蔡英文、賴清德名字的公投宣傳布條，有些綁在樹木、電桿幾乎都是醒目位置，國民黨桃園市議員梁...

竹北AI智慧園區第1炮 雲端大廠緯創資通年底動工

新竹縣竹北市「AI智慧園區」進展迅速，園區公共工程今年3月完工，在縣府團隊努力下，引進4大廠商簽約進駐。縣府今天指出，全...

苗栗特色館拚轉型 展示館舊空間打造「隘寮下奉茶亭」

苗栗縣七大場館之一的「苗栗特色館」力拚轉型活化，經縣府及公館鄉農會向客委會爭取「公館客家文化展示館」計畫，以400萬元補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。