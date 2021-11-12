竹縣消防猛男正妹月曆要來了 12月4日起用發票兌換

新竹縣政府消防局連4年發行形象宣導月曆，今年邀來15名在各外勤分隊執行救災救護的猛男、正妹擔綱月曆主角，預計12月2日正式發表。縣消防局指出，消防月曆今年仍採公益兌換形式，12月4日起在7個消防分隊開放兌換，5張發票換1份，限量3500份。

新竹縣消防局的形象宣導月曆每年都頗受好評，兌換吸引長長人龍排隊索取，去年同樣以發票兌換，早上8點半才開始，有不少民眾清晨5、6點就來卡位，由於年底又快到了，不少民眾都在問新竹縣消防局月曆何時出？縣消防局敲定下月2日正式發表。

縣府消防局指出，回顧這1年來，新冠肺炎疫情肆虐，疫情期間，全國消防人員均冒著染疫風險，第一線共同對抗疫情擴展，為使民眾對消防工作更增信任感，消防局今年以「火神的使命」為主軸，拍攝2022年形象宣導月曆，各月份主角都為外勤同仁。

新竹縣消防局說，今年月曆是以速度、陽光、溫暖等調性拍攝呈現，意味著消防員對於民眾遭受各種災害事故侵害時，以更積極態度去排除，使民眾盡速脫離災害之苦。