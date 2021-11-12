造橋火車站增設無障礙電梯 跨月台更便利

苗栗縣造橋火車站橫跨月台天橋過去未設置電梯，造成老弱婦孺或身障者不便，經地方爭取，台鐵局已發包新建2座無障礙電梯及無障礙改善工程，預計明年6月下旬可啟用。

時代力量立委王婉諭及苗栗縣議員宋國鼎今天會同造橋鄉長黃天貴及地方村長等多人，前往造橋火車站了解車站無障礙電梯新建工程進度；台鐵局台中工務段副段長王敏鎧說明，整體計畫已在10月底報請開工，「有信心明年6月下旬可啟用」。

王婉諭表示，去年4月與縣議員宋國鼎接獲造橋鄉民陳情，得知造橋火車站橫跨南下、北上兩月台僅有天橋，未設有無障礙設施，造成老弱婦孺、攜有大型行李及身障旅客不便，經向台鐵反映、爭取，獲得正面回應，啟動站體無障礙設施改建計畫，相信無障礙電梯施設完成將大幅提升民眾搭火車南來北往的便利性。

宋國鼎指出，依據苗栗縣政府民政處109年資料顯示，造橋鄉人口老化指數為217%，顯示當地老年人口眾多，許多長輩在對外交通上，多仰賴搭乘火車，然而若要爬樓梯走天橋橫跨月台，對老人家相當吃力，更遑論行動不便的身障朋友，過去甚至有人只能選擇往南坐到下一站，再北上回到造橋火車站，才能回家，相當不便。

王敏鎧表示，造橋車站無障礙設施工程內容主要利用既有橫跨第1、2月台的天橋，於兩側各新建1座無障礙電梯，同時新建前後站無障礙坡道、以及整新修繕天橋和雨棚，近日將開始執行電梯機坑開挖及基礎施作，施工期間維持車站運作，會以圍籬阻隔，分區施工，盡量讓旅客進出站的影響降至最低。