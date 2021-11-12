第14期AZ疫苗預約踴躍 桃市府加開接種場次
第14期疫苗接種將於明天開始施打。桃園市政府衛生局今天表示，桃園的AZ疫苗接種名額已預約額滿，23日將加開AZ疫苗接種場次，17日至19日可透過市府預約平台預約。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日下午在疫情記者會中宣布第14期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種規劃，開放AZ、莫德納（Moderna）及BNT疫苗，11日起分流預約、12日中午12時截止，13日至24日施打。
桃園市政府衛生局今天晚間發布新聞稿表示，桃園市在第14輪1922預約平台提供9萬多個AZ疫苗接種名額，開放預約不到1天即額滿，預約十分踴躍，相較第13期預約率僅6成4的情況大不相同。
衛生局表示，桃園市政府經評估後，決定在11月23日上午於53處社區接種站加開AZ疫苗接種場次，將透過市府預約平台提供預約，民眾可在11月17日中午12時起至11月19日中午12時止，至桃園市COVID-19防疫資訊站查詢預約。
衛生局表示，本次桃園市加開的AZ疫苗接種對象，包含滿18歲以上未曾接種民眾預約第1劑，及9月28日前已接種AZ第1劑者預約第2劑。
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