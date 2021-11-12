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新竹縣台3線死亡車禍頻傳 這裡將增設固定式測桿

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣警局交通隊今年已在台3線91.2公里北上車道裝1支超速固定桿，並在附近掛出「易肇事路段，請減速慢行」的大型交通宣導布條。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣警局交通隊今年已在台3線91.2公里北上車道裝1支超速固定桿，並在附近掛出「易肇事路段，請減速慢行」的大型交通宣導布條。圖／新竹縣警察局提供

新竹縣台3線峨眉段89.5公里昨天深夜發生保時捷自撞車禍，釀2死1傷，該彎道被地方稱為死亡彎道。縣警局統計今年該路段發生3件死亡車禍造成4死，除了進行道路改善，年底前將在附近裝設固定式測速照相桿，也盼民眾行車勿搶快，維護交通安全。

台3線89.5公里處附近為下坡路段且連續彎道多，89.5公里至89.4公里去年有1件死亡車禍1死，今年增加至3件死亡車禍，4人傷重身亡。今年6月才發生1名重機騎士過彎自摔，被對向公車輾斃，未料昨天深夜再傳重大車禍，保時捷2名年輕乘客因自撞慘死。

據了解，台3線89.9至89.3公里北上路段車禍頻仍，公路總局與縣警局今年2度邀集地方辦理會勘，並進行道路工程改善作為，已在9月份將現有雙向車道改為1個快車道及1個慢車道配置，希望透過縮減車道達到降速效果，縣警局也計畫再增設固定式測桿。

縣警局交通隊指出，因台3線常有人飆速逞快，為防制事故發生，今年已在91.2公里北上車道裝1支超速固定桿，並在附近掛出「易肇事路段，請減速慢行」的大型交通宣導布條，另也預計在89.5公里附近裝設超速固定桿，速限60公里，預計年底完成驗收。

此外，縣警局也正在台3線裝設區間測速系統，地點在靠近北埔國中的84.3至82.2公里南向北車道及82.2至84.3公里的北向南車道，預計今年12月完工，不過因交通部尚未重啟區間測速，完工後待交通部核可後，就能執法上路。

縣警局交通隊副隊長黃彥棠說，除了各項交通策進作為，警方將持續加強台3線易肇事路段交通稽查及執行測速勤務，但也坦言車禍案件的發生，除了3成跟交通執法與交通工程有關，7成仰賴駕駛人的觀念習慣，也希望民眾行車要多加留意，避免意外生險。

新竹縣台3線峨眉段89.5公里昨天深夜發生保時捷自撞車禍，釀2死1傷，該彎道被地方稱為死亡彎道。記者張裕珍／翻攝
新竹縣台3線峨眉段89.5公里昨天深夜發生保時捷自撞車禍，釀2死1傷，該彎道被地方稱為死亡彎道。記者張裕珍／翻攝
新竹縣台3線峨眉段89.5公里昨天深夜發生保時捷自撞車禍，釀2死1傷，該彎道被地方稱為死亡彎道。記者張裕珍／翻攝
新竹縣台3線峨眉段89.5公里昨天深夜發生保時捷自撞車禍，釀2死1傷，該彎道被地方稱為死亡彎道。記者張裕珍／翻攝

車禍 車道 測速

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