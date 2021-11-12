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是否贊成重啟核四 徐耀昌：尊重民意及專家評估

中央社 / 苗栗縣12日電

國民黨籍苗栗縣長徐耀昌今天在縣議會備詢時表示，針對核四是否重啟議題，自己並非此領域專業，除需尊重民意，更要專家審慎評估整體安全性，認同「不安全就不贊成重啟核四」。

中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙日前表態反對重啟核四，同為藍營地方首長的苗栗縣長徐耀昌今天在議會備詢，也被綠營議員鄭宗國、劉順松提問，對年底4大公投案中「重啟核四」議題的看法。

徐耀昌答詢時表示，自己的立場是要尊重民意，更要尊重專家學者的看法。

徐耀昌指出，過去擔任立委，當時執政的總統馬英九做出最後結論是「沒有安全就沒有核四」，核四在不安全情況下，不可能試運轉，如今核四停了這麼久，安不安全？要由專家學者告知大眾，如果不安全當然不能啟動。

徐耀昌也提到，為了此事，他曾請教1名核一廠工程師，對方告訴他，基本上核能發電，50年一定要除役，因為爐芯置入一定年限後，外層水泥、金屬都有脫落疑慮。他說，姑且不論核四，目前核一、二、三廠的安全指數夠嗎？不要為了反核四，舊的核電廠該除役沒除役，造成另類核災，台灣將得不償失。

徐耀昌表示，要不要啟動核四，見仁見智，現在是藍綠各有表述，身為行政單位，自己並非專業，不能講過頭的話，他覺得要尊重民意，最重要的該怎麼做？要尊重專家學者，是否舊的除役，新的在安全無慮的情況下再來啟動？這只能請學者專家為台灣2300萬人民的生命財產安全來考量，畢竟這是廣泛性議題，要審慎考量台灣安全結構。

鄭宗國進一步詢問徐「你的意思是，如果不安全，就不贊成重啟核四，對嗎」，徐耀昌回答「對」。徐耀昌說，中國大陸沿海有許多核電廠，若發生像日本福島事件，台灣將首當其衝受害，當然必須謹慎考量，若貿然啟動核四不妥，但話又講回來，若照核電廠50年就要除役的標準來看，因此不光要注意核四是否安全才能啟動之外，核一、二、三廠的安全性，也應請專家學者密切為核安把關。

核四 徐耀昌 核一

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