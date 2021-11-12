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公投標語違規掛街上沒人管？ 桃園民代抨擊市府睡著了

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局查報取締違規懸掛的布條。圖／桃園市環保局提供
環保局查報取締違規懸掛的布條。圖／桃園市環保局提供

桃園市區街頭出現印有民進黨黨徽和蔡英文、賴清德名字的公投宣傳布條，有些綁在樹木、電桿幾乎都是醒目位置，國民黨桃園市議員梁為超、徐玉樹、詹江村今天下午抨擊，難道是民進黨刻意挑戰桃園市長鄭文燦公權力，這些地點，就算選舉期間也不能張掛，環保局睡著了？護樹團體也應該站出來譴責了吧。

環保局表示，今早接獲民眾通報，已派員前往查報、拆除和沒入未依規定懸掛的布條，若有發現懸掛布條的行為人，將依違反廢清法開罰1200到6000元。

議員們指出，這幾天桃園區等地市區街頭，出現民進黨蔡英文、賴清德等字樣的公投宣傳布條，這些紅色布條綁在臺1線縱貫路中央分隔島，還有龍安街、電桿及路邊等醒目地點。

梁為超、徐玉樹、詹江村說，要宣傳自己的主張無可厚非，但這些布條到處亂掛，包括樹木、電桿甚至綠地上，這些地點原本就是廣告物禁區，就算在選舉期間，也不能張貼或懸掛，民進黨為了宣傳公投，大辣辣無視規定，難道環保局在刻意放水？

詹江村質疑這是「桃園市的民進黨挑戰桃園市的市長鄭文燦的公權力？」法定張掛文宣，都必須落款署名，這種沒名違反公投法的文宣，選委會還要刻意睜一隻眼閉一隻眼嗎？尤其，布條綁在樹木上，將嚴重破壞生態，過去全力護樹的團體，也應該站出來出聲譴責吧。

梁為超、徐玉樹也痛批，就算選舉期間路樹，中央分隔島也不能亂掛，何況現在並非選舉，民進黨明顯帶頭違法，對於這種公然違法行為，環保局顯然睡著了，別跟大家談4個不同意，他們已經聽到老樹在哭泣的聲音，連綠地都被污染，這種宣傳手法，民眾看了都反感。

很多看不慣的網友呼籲，為了反制民進黨的公投宣傳，大家一定要記得「四個都同意，台灣最美麗」，針對此違法宣傳布條，環保局一定要開單，免得就是只准州官放火不准百姓點燈，引發民眾不滿及抗議。

布條上面也有有意參選下屆市長的人名，當事人表示都是熱心的支持者自動自發掛起來，已經請大家幫忙注意別違法，繩子如果繫在樹幹或電桿要趕快撤掉。

公投宣傳標語違規掛在街頭，引來桃園市國民黨籍議員抨擊。圖／桃園市議會國民黨團提供
公投宣傳標語違規掛在街頭，引來桃園市國民黨籍議員抨擊。圖／桃園市議會國民黨團提供
環保局拆除、沒入違規的布條。圖／桃園市環保局提供
環保局拆除、沒入違規的布條。圖／桃園市環保局提供

民進黨 桃園 公投

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