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竹北AI智慧園區第1炮 雲端大廠緯創資通年底動工

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
位在國道1號東側的AI智慧園區已有4家廠商簽約進駐，其中緯創資通已核准建照，年底將動工設廠。圖／新竹縣政府提供
位在國道1號東側的AI智慧園區已有4家廠商簽約進駐，其中緯創資通已核准建照，年底將動工設廠。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市AI智慧園區」進展迅速，園區公共工程今年3月完工，在縣府團隊努力下，引進4大廠商簽約進駐。縣府今天指出，全球最大雲端伺服供應商緯創資通股份有限公司，今天確定取得建照，年底前即可動工設廠，預計2024年下半年完工營運。

新竹縣政府產發處指出，全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」，是新竹縣AI智慧園區評選簽約的4家大廠之一。為加速廠商設廠，新竹縣政府展現最佳行政效率，協助4家簽約廠商完成必要的法規程序。其中緯創資通在本月2日申請建照掛件，成為AI智慧園區首家掛件申請建照的廠商，在各局處通力合作下，今天縣府已核准建照。

產發處指出，緯創資通進駐AI智慧園區的營運內容包括AI、5G、伺服器研發基地、智慧醫療生產與體驗中心、數位能力中心、全球運營人才育成總部等項目。

新竹縣長楊文科說，新竹縣身為高科技產業重鎮，AI智慧產業是台灣未來10年確保國際競爭力的重要科技領域，他上任後在竹北市設置新竹縣AI智慧園區，並成為「五支箭」政策中進度最快的一支箭，以AI產業聚落及創新技術研發為定位，吸引產業。

楊也提到，AI智慧園區的公共工程包含地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧路燈等設施都已完工，總面積12.61公頃，縣府新打造的特色公園也在8月7日對外開放，成為廣受歡迎的遊憩場域，園區4家大廠將陸續興建，未來4家大廠營運後，將創造共4000個就業機會，年產值超過1000億元。

新竹縣長楊文科今年8月視察AI智慧園區竣工情況。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今年8月視察AI智慧園區竣工情況。圖／新竹縣政府提供

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