苗栗特色館拚轉型 展示館舊空間打造「隘寮下奉茶亭」

苗栗縣七大場館之一的「苗栗特色館」力拚轉型活化，經縣府及公館鄉農會向客委會爭取「公館客家文化展示館」計畫，以400萬元補助經費將展示館空間打造成「隘寮下奉茶亭」，蘊含並展現好客精神，未來將交由承租的公館農會營運，提供遊人輕食、咖啡及農特產陳列展示空間。

苗栗縣文化觀光局指出，公館鄉具有豐富的客家傳統工藝技術及能量，為增進在地特色工藝商品的展示平台，提升苗栗文化觀光產業，文觀局向客委會申請公館客家文化展示館計畫「隘寮下奉茶亭」，獲400萬元計畫補助，工程現已完工，這項計畫透過整修既有的展示空間成為「隘寮下奉茶亭」，增加了影音展示設備、入口廊道意象、設備更新及景觀工程，盼打造成公館客家文化的交流平台。

文觀局長林彥甫指出， 苗栗特色館原為陸軍維修廠，2005年以客家意象改建為旅客服務映象園區，2013年6月更名為苗栗特色館，作為公館客家文化推廣的前線，目前面對文化變遷與疫情衝擊的挑戰，館區必須求新求變。這次透過展示館的空間改善、翻新及未來農會系統進駐營運，盼共同推動在地客家文化，並充分展示給遊客，提升苗栗旅遊品質及經濟效益，並帶動地方產業觀光。