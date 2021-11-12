聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗特色館拚轉型 展示館舊空間打造「隘寮下奉茶亭」
苗栗縣七大場館之一的「苗栗特色館」力拚轉型活化，經縣府及公館鄉農會向客委會爭取「公館客家文化展示館」計畫，以400萬元補助經費將展示館空間打造成「隘寮下奉茶亭」，蘊含並展現好客精神，未來將交由承租的公館農會營運，提供遊人輕食、咖啡及農特產陳列展示空間。
苗栗縣文化觀光局指出，公館鄉具有豐富的客家傳統工藝技術及能量，為增進在地特色工藝商品的展示平台，提升苗栗文化觀光產業，文觀局向客委會申請公館客家文化展示館計畫「隘寮下奉茶亭」，獲400萬元計畫補助，工程現已完工，這項計畫透過整修既有的展示空間成為「隘寮下奉茶亭」，增加了影音展示設備、入口廊道意象、設備更新及景觀工程，盼打造成公館客家文化的交流平台。
文觀局長林彥甫指出， 苗栗特色館原為陸軍維修廠，2005年以客家意象改建為旅客服務映象園區，2013年6月更名為苗栗特色館，作為公館客家文化推廣的前線，目前面對文化變遷與疫情衝擊的挑戰，館區必須求新求變。這次透過展示館的空間改善、翻新及未來農會系統進駐營運，盼共同推動在地客家文化，並充分展示給遊客，提升苗栗旅遊品質及經濟效益，並帶動地方產業觀光。
縣長徐耀昌指出，他經常鼓勵各局處在縣政推動秉持創新、求變、接地氣精神，這次「公館客家文化展示館」計畫促成，要感謝公館鄉農會前期的協助及指導，還有後續進駐規畫的營運推廣，讓公館鄉增添在地特色及推廣觀光的空間，歡迎民眾來公館鄉「隘寮下奉茶亭」來一場富有客家風情的文化旅行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言