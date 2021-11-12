春節檢疫放寬納7+7 防疫旅館業者嘆：1個字「亂」

防疫旅館在明年春節返鄉熱門時段一房難求，指揮中心昨天拍板新增「10+4」及「7+7」方案，地方防疫旅館電話接到手軟，不少客人急著打電話問政策細節，自己是否符合縮短檢疫時間對象？業者直呼政策朝令夕改，只有一個字「亂」可形容。

明年農曆春節返台國人對防疫旅館需求大，交通部觀光局推出「防疫旅宿查詢平台2.0版」昨天傍晚5點上線，透過紅燈、黃燈、綠燈呈現各縣市防疫旅館房況。新竹縣從12月25日到明年1月27日都滿房，紅通通一片，新竹市則從12月29日到明年1月17日滿房，詳情可查詢。

新竹地區近20家防疫旅館在明年春節返鄉熱門時段都滿房，中央近期調整檢疫方案，讓原本14天都要在防疫旅館檢疫者，可有「10+4」及「7+7」的檢疫方案可選擇，希望能釋出更多防疫旅館房間，但接連2波政策調整放寬，已讓業者很頭痛、應接不暇。

「這幾天電話被打爆！」有業者透露，能理解政府政策美意，但客人大多霧煞煞，不清楚7+7執行細節，也不清楚是否符合資格，都紛紛打電話來問防疫旅館業者，「但我們不是執行單位，只是居住所」，只能告訴客人法令為何，客人最好得自行判斷。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏也說，「7+7」方案後續會發生什麼問題，難以預料，假設客人住滿7天後，不願離開仍想住滿14天，「該怎麼辦？」且訂好旅館的國人多已經訂好機票，改為「7+7」後將提前退訂，多出來的7天也無法賣給別人。

「目前客人多數都還在考慮要不要改為7+7，還沒決定」，鄭也說，客人一直詢問「10+4」及「7+7」方案細節，但他們無法提供客人正確答案，也觀察到客人普遍仍想住滿14天，畢竟改為「7+7」還是會覺得怕怕的，員工也因工作加重，相當疲憊。

鄭建宏說，觀光局雖推出「防疫旅宿查詢平台2.0版」可查詢房況，但1天只更新1次，並不是那麼即時，他也擔心放寬「7+7」之後，可能會衍生社區風險，很擔心國外疫情會因為可能的缺口進入社區，好不容易觀光產業復甦，憂心之後又是白忙一場。