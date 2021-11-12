快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

春節檢疫放寬納7+7 防疫旅館業者嘆：1個字「亂」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
防疫旅館政策又有調整，圖為新竹市的防疫旅館。記者張裕珍／翻攝
防疫旅館政策又有調整，圖為新竹市的防疫旅館。記者張裕珍／翻攝

防疫旅館在明年春節返鄉熱門時段一房難求，指揮中心昨天拍板新增「10+4」及「7+7」方案，地方防疫旅館電話接到手軟，不少客人急著打電話問政策細節，自己是否符合縮短檢疫時間對象？業者直呼政策朝令夕改，只有一個字「亂」可形容。

明年農曆春節返台國人對防疫旅館需求大，交通部觀光局推出「防疫旅宿查詢平台2.0版」昨天傍晚5點上線，透過紅燈、黃燈、綠燈呈現各縣市防疫旅館房況。新竹縣從12月25日到明年1月27日都滿房，紅通通一片，新竹市則從12月29日到明年1月17日滿房，詳情可查詢

新竹地區近20家防疫旅館在明年春節返鄉熱門時段都滿房，中央近期調整檢疫方案，讓原本14天都要在防疫旅館檢疫者，可有「10+4」及「7+7」的檢疫方案可選擇，希望能釋出更多防疫旅館房間，但接連2波政策調整放寬，已讓業者很頭痛、應接不暇。

「這幾天電話被打爆！」有業者透露，能理解政府政策美意，但客人大多霧煞煞，不清楚7+7執行細節，也不清楚是否符合資格，都紛紛打電話來問防疫旅館業者，「但我們不是執行單位，只是居住所」，只能告訴客人法令為何，客人最好得自行判斷。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏也說，「7+7」方案後續會發生什麼問題，難以預料，假設客人住滿7天後，不願離開仍想住滿14天，「該怎麼辦？」且訂好旅館的國人多已經訂好機票，改為「7+7」後將提前退訂，多出來的7天也無法賣給別人。

「目前客人多數都還在考慮要不要改為7+7，還沒決定」，鄭也說，客人一直詢問「10+4」及「7+7」方案細節，但他們無法提供客人正確答案，也觀察到客人普遍仍想住滿14天，畢竟改為「7+7」還是會覺得怕怕的，員工也因工作加重，相當疲憊。

鄭建宏說，觀光局雖推出「防疫旅宿查詢平台2.0版」可查詢房況，但1天只更新1次，並不是那麼即時，他也擔心放寬「7+7」之後，可能會衍生社區風險，很擔心國外疫情會因為可能的缺口進入社區，好不容易觀光產業復甦，憂心之後又是白忙一場。

防疫旅館 新竹 春節

延伸閱讀

2百多間春節防疫房全被訂滿 雲林縣府暫停受理預訂

春節檢疫住宿一周三變 業者籲：祭出獎勵、推宅旅遊

國旅爆發！業者不想加入防疫旅館 台中議員憂量能不足

回嘉過年住防疫旅館難 嘉義縣唯一防疫旅館訂房近額滿

相關新聞

春節檢疫放寬納7+7 防疫旅館業者嘆：1個字「亂」

防疫旅館在明年春節返鄉熱門時段一房難求，指揮中心昨天拍板新增「10+4」及「7+7」方案，地方防疫旅館電話接到手軟，不少...

苗縣接連發現綠鬛蜥 農業處：經調查無野外繁殖跡象

在南部野外大量繁殖且造成破壞的綠鬣蜥，苗栗縣今年已有4次抓捕或目擊紀錄，尤其最近半個多月內苑裡鎮接連兩次有人目擊綠鬛蜥出...

打AZ、莫德納、BNT看這裡！台中14輪免平台直接預約

台中市衛生局今天說，第14輪公費心冠肺炎疫苗13日起開打AZ、莫德納、BNT，採雙軌制，除了上1922平台預約外，今起開...

聯詠科技每月發5千元育兒津貼 林智堅直呼「幸福」

面板驅動IC龍頭廠聯詠科技今年在竹北台元科技園區新設據點，新竹市長林智堅近期啟動大新竹產業請益之旅，今天參訪對聯詠的研發...

周年慶購物節恐癱瘓交通 竹市議員：業者有責任義務

好事多黑色購物節即將開跑，位於新市中心的遠東巨城購物中心周年慶也將開賣，大型賣場的購物活動往往帶來人、車潮，卻連帶癱瘓附...

桃市府賣地進帳2百多億 70億元基金想進市庫被擱置

桃園市地政局明年提撥70億元平均地權基金列為歲入，國民黨議員舒翠玲認為錢應該留在基金裡支應未來重大建設開發，但提議刪除未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。