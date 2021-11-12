聯詠科技每月發5千元育兒津貼 林智堅直呼「幸福」

面板驅動IC龍頭廠聯詠科技今年在竹北台元科技園區新設據點，新竹市長林智堅近期啟動大新竹產業請益之旅，今天參訪對聯詠的研發量能與營收成果印象深刻，尤其員工福利將發放每月5千元的育兒津貼，讓他直呼太幸福，已經有3個孩子他不打算再生，笑說「如果我在聯詠，就可以再多生1個！」

聯詠科技西元1997年創立，總部設在新竹科學園區，副董事長王守仁今天說，員工是公司最重要資產，由於公司營收獲利屢創新高，本月起進行結構性調薪。聯詠去年非主管員工薪資平均數317.5萬元、薪資中位數273.2萬元，為半導體產業雙冠王。

聯詠發言人陳建興今天也簡報指出，聯詠持續創造里程碑，目前為全球第8大無晶圓芯片設計公司，研發量能持續成長，去年累計專利獲證2860件，去年年營收也突破27億美金，目前全球員工2881人，因研發仰賴經驗，公司10年以上的資深員工超過53%。

為提供員工更好福利環境，聯詠針對媽咪員工提供專用辦公椅、孕婦專用車位，若沒有開車上下班，則可享有全額補助上下班搭車車資，明年起更將對育有未滿6足歲幼兒的員工，每名子女發放育兒津貼。另也持續社會參與工作，如偏鄉閱讀與環境生態。

「聯詠真的是很好的企業！」林智堅今天參訪聯詠嶄新、舒適的辦公大樓環境，還有健身房、按摩室等空間讚嘆連連，他也透露，沒能爭取聯詠到新竹市設廠有點扼腕，原本聯詠目標在新竹市公道五路蓋大樓，可惜取得土地不如預期，因此錯過好機會。

林智堅肯定聯詠在半導體產業的發展名列前茅，是所有國人期待與驕傲，政府也有責任穩定水電供應，打造宜居城市留住人才，蔡政府推出「0到6歲國家養」，也很開心看到聯詠用心照顧員工，每個員工補助1名子女每月5千元生育津貼，對年輕家庭照顧周到，直呼「在聯詠服務的家長應該多生幾個」，自己如果在聯詠上班也要再生1個。

林智堅還透露一段小故事，自己現在有3個孩子，曾有次帶孩子到總統官邸聚會遲到了，因為帶孩子出門手忙腳亂，小英總統看了問他「還要不要再生」，4個孩子成雙成對，他回應「再這樣再生下去，大家會說市長都在生小孩」，總統聽了不禁笑了。