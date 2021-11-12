周年慶購物節恐癱瘓交通 竹市議員：業者有責任義務

好事多黑色購物節即將開跑，位於新市中心的遠東巨城購物中心周年慶也將開賣，大型賣場的購物活動往往帶來人、車潮，卻連帶癱瘓附近道路，周遭住家更是苦不勘言，有家歸不得，警方也得耗費警力維持交通；時代力量議員蔡惠婷今在議會質詢時指出，大型賣場業者應負擔的管理成本不應該外部化由全民買單，業者有善盡維護交通的責任與義務，希望市府相關單位能重視，積極協調。

對此，市府表示，會視各方向的車流狀況調整紅綠燈秒數或採手動控制，以使車流更佳順暢，警察局也會以合適警力協助指揮交通、疏導車輛，或引導車輛到其他地點停放，避免車子塞在路上，也呼籲民眾盡量搭乘免費公車或接駁專車，避免塞車。

蔡惠婷指出，好事多即將迎來黑色購物節，她近期觀察，因進入好事多的車輛太多，好事多旁慈雲路上已有一個車道儼然快變成好事多專用車道；巨城購物中心附近的中央路、民生路也屢因周年慶活動癱瘓，導致警方頻派警力維持現場交通，不但民眾怨翻，警察也累癱。

蔡惠婷說，市府應要求業者針對大型商場活動提出更積極的對策，包括尖峰時段提高協勤民力（義交），以符合路口車流疏導策略、業者提出的交通計畫應滾動式檢討、賣場加強相關停車資訊提供等。

另外，市府與大型賣場也這都應考慮消費活動可能湧入的人潮與車潮，除應增加接駁車地點，也應提前在各路口廣播或立告示牌，告知民眾轉往其他地方停車，務必兼顧地區生活進出與消費族群需求。