桃市府賣地進帳2百多億 70億元基金想進市庫被擱置

桃園市地政局明年提撥70億元平均地權基金列為歲入，國民黨議員舒翠玲認為錢應該留在基金裡支應未來重大建設開發，但提議刪除未獲同黨支持，加上民進黨團議員陳治文認為應該給地政局說明空間提議擱置，最後以3比1通過擱置案；地政局長蔡金鐘表示，今年地產行情好，市地標售進帳200多億元，扣除土地開發成本和今、明年度繳庫預算，平均地權基金尚餘50幾億元，足以支應3年內重大建設所需借貸，二、三讀時會再說明清楚。

舒翠玲質疑，平均地權基金目前只剩17億元，桃園土地又所剩無幾，明年標售土地賸餘若在繳庫，恐影響後續重大建設開發的徵收、補償等費用，「建設不應該等沒錢才賣地或舉債填補」；陳治文認為，市府編列預算應有其道理，如果認為內容不夠清楚，應該可以先擱置，再請局處說明清楚即可。

舒翠玲動議平均地權基金賸餘70億元繳庫整筆刪除，但民進黨籍陳治文反對，見現場民進黨籍議員僅3人，不及國民黨籍議員6人，動議擱置應變。議會先表決擱置案，3名綠營議員均舉手贊成，藍營僅舒翠玲反對，該筆預算待二、三讀再審查。

蔡金鐘坦言目前基金約17億元，但他強調數字會浮動，等標售案的錢收齊，扣除土地開發成本和今年67億元、明年70億元預算，尚存50幾億元可用，另草漯產專區也還有3分之2的市地可標售，航空城開發案預計116年完工，也在和經發局討論先行標售的可能性。

蔡金鐘也說，市府標售土地是為了地方建設經費所需，標售也會選擇最佳時機，爭取最大利益，而基金盈餘繳入市庫，也是作為地方建設使用，部分有潛力的地段市府也是保留，以地上權方式出租，不會浮濫標售。

地政局去年編列今年度預算76億元基金繳庫，一讀時也曾被國民黨團表決全刪，二、三讀黨團協商才敗部復活。相較今年，國民黨團對該筆預算態度大不相同；藍營議員私下透露，去年刪該筆預算是因為地政局對於平均地權基金財源補充說明不夠清楚，今年既已提出草漯市地重劃標售和航空城開發案先行標售計畫，就不應該大筆刪除，黨團先前討論結果也是擱置或刪除，因此未支持舒的動議。