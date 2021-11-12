打AZ、莫德納、BNT看這裡！台中14輪免平台直接預約

台中市衛生局今天說，第14輪公費心冠肺炎疫苗13日起開打AZ、莫德納、BNT，採雙軌制，除了上1922平台預約外，今起開放免上上1922平台，且只要符合資格，拿黃卡和健保卡就以直接至合約院所預約，詳細時間與地點可以上衛生局網站查詢。

台中市衛生局說明，台中市第13輪快打站昨天和今天開放45個快打站打AZ疫苗，年滿18歲以上就可以接種第一劑疫苗，打過第一劑疫苗的間隔8周以上就可以施打第二劑，另外也可提供免預約、隨到隨打方式，符合資格的民眾都可以前往評估施打。

衛生局指出，截至今天上午8時，台中新冠疫苗第一劑接種人數為221萬9587人，全人口涵蓋率為78.84%，完成第二劑接種人數為112萬2431人，第二劑涵蓋率為39.87%，總計接種人次為334萬2018人次。

衛生局說明，第14期開放對象，AZ部份，第1劑18歲以上，2劑9月18日(含)前已接種AZ第1劑；莫德納第1劑18歲(含)以上，第2劑10/16(含)前已接種莫德納第一劑；BNT第2劑10日16日前已接種BNT第1劑18歲以上。

衛生局指出，接種時間、地點為AZ疫苗11月13日至11月18日在台中市合約診所， 莫德納11月19日至11月24日在台中市合約診所，BNT疫苗11月13日至11月24日在台中合約醫院，採雙軌制，除了上平台登記，也可自行到合約院所預約。另外，高端在台中各衛生所，都可預約接種。

衛生局說明，開放自行預約接種(免平台登記)對象：

(1)AZ第1劑: 需滿18歲以上

(2)AZ第2劑: 與第一劑施打需間隔至少8週以上

(3)BNT第1劑:需滿12歲以上

(4)BNT第2劑:與第一劑施打需間隔至少4週以上，18歲(含)以上

(5)莫德納第1劑:滿18歲以上

(6)莫德納第2劑: 與第一劑施打需間隔至少4週以上

(7)高端第1劑: 需滿20歲以上