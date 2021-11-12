苗縣接連發現綠鬛蜥 農業處：經調查無野外繁殖跡象

在南部野外大量繁殖且造成破壞的綠鬣蜥，苗栗縣今年已有4次抓捕或目擊紀錄，尤其最近半個多月內苑裡鎮接連兩次有人目擊綠鬛蜥出沒，引發民眾疑慮是否這種外來野生動物已擴遷侵入縣內，苗栗縣政府針對苑裡民眾的疑慮，最近委託生態顧問公司前往調查，但並未發現綠鬛蜥在當地野外有繁殖的跡象，目前研判較可能為棄養個案，縣府農業處表示將持續監測，民眾如發現也請通報1999由縣府派員移除。

今年元旦在公館、7月在頭份都有民眾在野外捕獲綠鬛蜥，通報農業處進行移除作業，10月23日有苑裡鎮民在出水地區的一處稻田邊發現1隻綠鬛蜥，並拍照上傳到臉書社群詢問「會不會已經入侵苑裡了」，引起網友議論紛紛；11月初苑裡又有民眾發現綠鬛蜥穿越馬路，但疑似遭到車輛輾過死亡。

農業處自然生態保育科長張葦指出，今年縣內有4次民眾目擊或捕捉到綠鬛蜥的紀錄，其中兩隻由農業處人員帶回後都已移除，苑裡地區近來2次目擊紀錄，其中一隻被民眾發現後逃逸，這個月初發現的綠鬛蜥結果遭路殺，由於兩次發現綠鬛蜥的地點接近，也有可能是同一隻，但無法確定，目前縣內綠鬛蜥的發現通報仍屬零星個案。

她指出，農業處最近委託生態顧問公司針對縣內是否有綠鬆蜥在野外繁殖的情況進行調查，包括野外捕食的痕跡、可能棲息的土堤及水邊，目前並未發現有野外繁殖跡象。此外，早年從新竹的野生動物園逸出的埃及聖鹮，在國內各地也漸繁衍成群，在縣內多個鄉鎮不時可見，但迄今縣內也並未發現埃及聖還的巢區，苗栗野外發現的族群應是鄰近縣市飛越來覓食，新竹林管處去年及今年都安排專業人員進行移除作業。