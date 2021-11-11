桃園首座無人駐廠小烏來羅浮、義盛水資中心啟用

桃園市長鄭文燦今天下午前往復興區，出席小烏來風景特定區汙水下水道系統工程羅浮、義盛水資中心啟用典禮，指出這是桃園首座無人駐廠水資中心，以智慧化管理穩定水質，兼具發展觀光產業。

鄭文燦表示，小烏來系統羅浮及義盛水資中心工程總經費1億8356萬元，內政部營建署補助88%，管線總長9.1公里，完成257戶用戶接管，未來將提供約居民1000人、遊客5000人汙水處理量能，其中羅浮水資中心每日可以處理生活污水量350噸，義盛水資中心每日汙水處理量170噸，共計520噸。

此外，為讓羅浮溫泉一條街成型，也設置每日可處理130噸的溫泉廢水處理設施，以優質隱形建設鞏固大漢溪與石門水庫的水質，確保復興區觀光產業發展。

鄭文燦指出，為保護石門水庫、大漢溪沿岸水質，市府規畫包括下水道系統、人工礫間帶、濕地公園等13項設施將陸續完工。這次小烏來羅浮、義盛水資中心施工團隊克服山區居民分散、地形高低差大、岩盤地質等許多困難，將水資源回收中心、管線布建、用戶接管三合一，一次到位加速提升用戶接管普及率；同時兩個水資中心均採無人駐廠、雲端監控，連結大溪水資中心遠端智慧管理，是桃園首座無人水資源回收中心。

鄭文燦說明，大漢溪與石門水庫流域分作大溪、復興、龍潭三大區，而若以百吉隧道為界，以上包括小烏來、復興、百吉、三民等4大汙水處理系統，用以保護沿岸水質、永續經營環境。桃園升格後，市府因規畫設置羅浮、爺亨兩大溫泉產業區，為兼顧觀光發展與環境保護，因此將小烏來污水下水道系統加以升級建置，顯示水資源的隱形建設相當重要，而集水區優良的水質更是發展溫泉、觀光產業不可或缺的因素。