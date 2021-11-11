桃園觀旅局推民宿1+1特色行程 404個優惠名額要搶快

桃園市觀光旅遊局推出「民宿1+1特色行程優惠」，市長鄭文燦今天下午到復興區參觀原鄉民宿，同時宣傳1+1優惠專案，表示目前有404名優惠名額，大家趁優惠訂房體驗民宿特色

鄭文燦、觀旅局表示，桃園市有105家民宿，拉拉山、小烏來、大溪、龍潭比較密集，因為周邊伴隨許多特色觀光資源，相當值得造訪。「民宿1+1特色行程優惠」活動，由20家民宿業者合作規畫11個方案，其中有9個為住1晚送價值1000元起的行程，及2個住一晚送一晚方案，即日起開放訂房，旅客擇定行程後自行向特定民宿訂房成功就可享優惠，共有404名額度。

體驗行程皆由在地民宿推薦安排，包括眷村民宿結合XPARK，大溪老街民宿結合神之鄉體驗、龍潭民宿結合客庄導覽，小烏來民宿結合部落體驗，休閒農業區民宿結合農事體驗等；想去拉拉山看神木，還有山下住一晚山上住一晚的優惠方案，增加旅程的愜意，鄭文燦歡迎大家把握機會，快找民宿老闆訂房去。

為持續推動桃園旅遊，市府推出6大旅遊強打優惠，除了民宿1+1特色行程優惠，也辦理「相揪來桃園團體旅遊補助」、「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」、「龍岡魅力小旅行」、「加倍愛桃園，景點買1送1」，未來還有「台灣好行」套票買1送1。另外，羅浮溫泉湯池已經營業，11月起到桃園復興區的旅宿業者住宿，憑發票或收據1張就可以兌換2張免費的限量羅浮泡湯券，送完為止。

民宿1+1特色行程優惠詳情請至桃園民宿管家學校官網：https://bnbcourse.tycg.gov.tw/