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桃園觀旅局推民宿1+1特色行程 404個優惠名額要搶快

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦體驗民宿特色。圖／桃園市觀旅局提供
鄭文燦體驗民宿特色。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市觀光旅遊局推出「民宿1+1特色行程優惠」，市長鄭文燦今天下午到復興區參觀原鄉民宿，同時宣傳1+1優惠專案，表示目前有404名優惠名額，大家趁優惠訂房體驗民宿特色

鄭文燦、觀旅局表示，桃園市有105家民宿，拉拉山、小烏來、大溪、龍潭比較密集，因為周邊伴隨許多特色觀光資源，相當值得造訪。「民宿1+1特色行程優惠」活動，由20家民宿業者合作規畫11個方案，其中有9個為住1晚送價值1000元起的行程，及2個住一晚送一晚方案，即日起開放訂房，旅客擇定行程後自行向特定民宿訂房成功就可享優惠，共有404名額度。

體驗行程皆由在地民宿推薦安排，包括眷村民宿結合XPARK，大溪老街民宿結合神之鄉體驗、龍潭民宿結合客庄導覽，小烏來民宿結合部落體驗，休閒農業區民宿結合農事體驗等；想去拉拉山看神木，還有山下住一晚山上住一晚的優惠方案，增加旅程的愜意，鄭文燦歡迎大家把握機會，快找民宿老闆訂房去。

為持續推動桃園旅遊，市府推出6大旅遊強打優惠，除了民宿1+1特色行程優惠，也辦理「相揪來桃園團體旅遊補助」、「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」、「龍岡魅力小旅行」、「加倍愛桃園，景點買1送1」，未來還有「台灣好行」套票買1送1。另外，羅浮溫泉湯池已經營業，11月起到桃園復興區的旅宿業者住宿，憑發票或收據1張就可以兌換2張免費的限量羅浮泡湯券，送完為止。

 民宿1+1特色行程優惠詳情請至桃園民宿管家學校官網：https://bnbcourse.tycg.gov.tw/

各桃園觀光旅遊優惠方案資訊詳情請至桃園觀光導覽網：https://travel.tycg.gov.tw/

鄭文燦和市議員、市府團隊歡迎大家利用優惠專案體驗民宿。圖／桃園市觀旅局提供
鄭文燦和市議員、市府團隊歡迎大家利用優惠專案體驗民宿。圖／桃園市觀旅局提供
復興區民宿展出泰雅原鄉文物和農特產品。圖／桃園市觀旅局提供
復興區民宿展出泰雅原鄉文物和農特產品。圖／桃園市觀旅局提供

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