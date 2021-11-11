政風處遭質疑送禮給鄭文燦？主計處：初步了解沒問題

桃園市議會今審查政風處預算時，議員黃婉如拿出一張收據影本，質疑政風處送禮給市長鄭文燦，是「陷市長於不義」，動議刪除機關首長特別費。政風處解釋，特別費多數用在慰勉同仁、業務交流等。主計處表示，根據議員提供的收據影本，初步了解該筆費用沒有問題。

黃婉如今天在議會拿出一張發票收據影本，時間為2020年6月13日，品名寫著「黃金奇異果禮盒」，受贈人員中可見鄭文燦的名字，收據上更有政風處副處長的印章，質疑逢年過節送市長禮盒是想拍馬屁嗎？

黃婉如表示，政風處曾發公文要求若遇到與職務上有利害關係的個人或法人或團體饋贈財務、邀宴應酬或請託關說時，應依規範拒絕或退還，並簽陳機關首長及知會政風單位辦理登錄，現在卻送禮給市長。民進黨議員蔡永芳則緩頰，其他局處首長拜訪議員時也都會送禮，這次被拿出來討論是政治問題。

政風處長曾慶瑞表示，特別費多數使用於三節犒賞同仁、對同仁的慰勉，廉政業務交流及訪視等，若有其他單位來訪，剛好適逢午餐時間則會一起用餐，公務上一切合理使用。

黃婉如一度要求擱置機關首長特別費、機關副首長特別費共71萬400元，後撤回擱置動議，由議員黃敬平動議刪除並表決通過，不過綠營仍有8人保留發言權。