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桃園水上運動訓練基地竣工 鄭文燦：推4級運動留住好手

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
訓練基地1樓可以放置不同規格的競賽舟艇。記者鄭國樑／攝影
訓練基地1樓可以放置不同規格的競賽舟艇。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦於今天中午前往大溪區，出席「阿姆坪水上運動訓練基地統包工程」竣工活動，並表示該訓練基地啟用後，可供專業舟艇運動及競技選手的訓練及比賽場域，另結合阿姆坪生態園區提供遊客優質的休閒活動空間，營造休閒與運動的優良環境，發揮最大的建築效益。

鄭文燦強調，阿姆坪是很棒的訓練基地，桃園過去不少優秀的舟艇選手遠到高雄受訓甚至代表高雄市出賽，現在桃園打造好阿姆坪訓練基地，水域比高雄蓮池潭還好，更適合訓練和模擬競賽，基地還有完善的室內訓練場地，也有選手宿舍、餐廳、交誼廳，器材設備俱全，而且已經推動4級制，國小、國中、高中、大學都能銜接，優秀的選手不需要往外縣市發展。

鄭文燦還打趣說，阿姆坪休閒水域風景優美不但適合訓練，也很適合求婚情侶，船划到水中央，他認為只要誠心誠意一定可以成功求婚。

鄭文燦指出，阿姆坪因為環境條件好，一直是水上運動選手們固定的訓練場所，也是2019年全國運動會划船及輕艇賽事場域。為提供完善水上運動的競技、訓練、培育場地，市府團隊依據當地環境條件、訓練單位的需求，推動「阿姆坪水上運動訓練基地」案，讓選手獲得更好的訓練資源，並提供船艇放置空間、重量訓練室、選手宿舍、餐廳、行政空間等多功能用途，打造水域運動優秀人才良好訓練場域，總計畫經費約1億3000萬元，並獲教育部體育署經費補助。

阿姆坪水上運動訓練基地為地上3樓建築，1樓設置艇庫空間、陸上訓練空間、接待大廳、行政辦公室及半戶外廣場，2樓規畫多功能空間、會議室、公共盥洗更衣室、餐廳、廚房及7間選手宿舍等，3樓為住宿區共有17間選手宿舍及2處選手交誼廳，2、3樓面向碼頭位置都有露臺可供選手放鬆賞景。　　

工務局長賴宇亭表示，阿姆坪位於林木茂盛的場址，採用了山、水、樹木等豐富元素，以各種手法在外觀、造型、材質等呈現，是與水庫環境融合的建築。外觀意象以船屋為設計發展構想，建築物外牆採用丁掛磚和耐候塗料搭配，並融入當地泰雅族原住民編織語彙的拼貼意象。本工程亦透過滯洪池留設、步道延續等綠建築設計及無障礙設施，藉由延續環境材料色系，形塑出與周邊環境協調之景觀，營造休閒與運動的優良環境。

桃園市政府在石門水庫阿姆坪，為水上運動選手打造訓練基地。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府在石門水庫阿姆坪，為水上運動選手打造訓練基地。記者鄭國樑／攝影
阿姆坪水上運動訓練基地規畫多間選手宿舍。記者鄭國樑／攝影
阿姆坪水上運動訓練基地規畫多間選手宿舍。記者鄭國樑／攝影
露台能讓選手經過高強度的訓練後，賞景放鬆。記者鄭國樑／攝影
露台能讓選手經過高強度的訓練後，賞景放鬆。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦和立委、議員參觀基地，也為選手加油打氣。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦和立委、議員參觀基地，也為選手加油打氣。記者鄭國樑／攝影
選手使用室內訓練設備，還可以欣賞阿姆坪美景。記者鄭國樑／攝影
選手使用室內訓練設備，還可以欣賞阿姆坪美景。記者鄭國樑／攝影
阿姆坪訓練基地有足夠的空間放置舟艇。記者鄭國樑／攝影
阿姆坪訓練基地有足夠的空間放置舟艇。記者鄭國樑／攝影

綠建築 鄭文燦 宿舍

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