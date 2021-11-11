年花上千萬！桃園市政刊物多 議員批浪費公帑
桃園市政府每年編列千萬預算印製市政刊物，但多名議員質疑，新聞處已經發行市刊「桃園誌」，客家局、勞動局、觀旅局等局處卻又各自發行專刊，研考會每年也編列1400萬元印市民手冊，呼籲市府應整合各局處資料和行銷工作，不要浪費公帑。新聞處長詹賀舜解釋，各局處業務宣傳重點不同， 會盡力跟其他局處整合。
桃市府近年出版各種刊物拉近與民眾距離，除了桃園誌外，客家局每年編列300萬發行「桃園客家專刊」，勞動局每年花140萬印製「勞動季刊」，而文化局、青年局、社會局、經發局、社會局等局處也都有出版市政刊物。
桃園市議會今審查新聞處預算，其中，高達6407萬的行銷預算遭到議員詹江村、舒翠玲、黃婉如質疑和其他局處的行銷費用重複編列，後續表決通過，刪除3400萬元只留3007萬。綠營多位議員保留發言權力拚翻盤。
議員黃敬平表示，市府定期發行十幾本刊物，但很多民眾翻了幾頁，就拿去包水果、墊便當，「大家忍心看到刊物被這樣糟蹋嗎？」他建議市府應以桃園誌為主體，每一季由不同局處負責內容，再整合各機關聯絡方式，如此一來刊物內容更豐富，也避免紙張浪費。
詹江村指出，從萬聖節、花草節到米干節等，沒有活動不編列行銷費用，最少1成、多則2、3成，總行銷費用可能高達10億元，新聞處又編6400萬元行銷，「這不是疊床架屋嗎？」
詹賀舜表示，不是每個局處都編列行銷預算，其他局處也有自行要宣傳的業務，新聞處的「桃園誌」文章類型多元，有名人專訪、觀光景點和各局處業務宣傳，但客家局專刊以介紹客家文化為主題，勞動局專刊則在宣傳相關政策，受眾不同。
詹賀舜指出，新聞處每年都會針對桃園誌做顧客意見回饋調查，但多數人還是喜歡閱讀紙本，為了減少破壞環境，桃園誌除了紙本發行，也在官網提供電子版讓民眾閱讀，電子版2015年上線後共發行75期，截至今年8月點閱率達510萬次，換算下來，每期平均點擊有6萬8000次，成效不菲。
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