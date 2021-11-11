阿姆坪水上運動訓練基地竣工 預計2022年啟用
桃園市阿姆坪水上運動訓練基地竣工，預計明年啟用，將提供舟艇運動及競技選手訓練及比賽場域，並結合阿姆坪生態園區，讓遊客享有休閒空間，桃園市長鄭文燦今天也前往視察。
桃園市大溪區「阿姆坪水上運動訓練基地」竣工，桃園市長鄭文燦今天下午前往視察時表示，阿姆坪一直是水上運動選手們固定的訓練場所，也是民國108年全國運動會划船及輕艇賽事場域。
鄭文燦說，阿姆坪水上運動訓練基地提供完善的水上運動競技、訓練、培育場地，並提供船艇放置空間、重量訓練室、選手宿舍、餐廳、行政空間等，總計畫經費約新台幣1億3000萬元，並獲教育部體育署經費補助。
桃園市政府工務局表示，阿姆坪水上運動訓練基地去年8月開始建造工程，今年10月完工，預計明年啟用；建築物外觀意象以船屋為構想，融入當地泰雅族原住民編織語彙的拼貼意象。
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