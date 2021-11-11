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桃園9歲女童欠繳萬元健保費 意外見泰國阿嬤苦撐養孫

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園分署捐贈慰問金、二手衣物給9歲女童。桃園分署提供
桃園分署捐贈慰問金、二手衣物給9歲女童。桃園分署提供

桃園1名林姓9歲女童家境清寒，與泰國籍的外婆相依為命，父母則遠赴澳洲打工多年，已經長期沒有提供生活費，行政執行署桃園分署發現女童欠繳1萬多元健保費，執行時才發現她經濟困窘，趕緊內部募集慰問金、二手衣物等捐贈，並聯繫相關局處給予社會資源，盼能讓祖孫度過難關。

據了解，林姓女童的母親是泰國人，嫁來台取得台灣國籍，後來離婚再和同鄉結婚生下她，外婆則年近六旬，當初是依親來台持有永久居留證，但林女的爸媽2017年出境到澳洲打工賺錢，初期還有匯錢回來扶養小孩，但疫情爆發後自顧不暇，連帶讓祖孫都斷款斷炊。

桃園分署說，外婆平時在中壢工業區經營泰國小吃店，目前經濟收入全靠她1人支撐，但每月店租、樓上房間房租等，加上水電費等幾乎快被經濟重擔壓垮，有時迫不得已還需向友人借錢為生。

桃園分署因執行女童欠繳健保費案，訪查時見祖孫生活拮据，且女童平時住在2樓狹小夾層，生活環境相當擁擠，平時只能在1樓店面寫功課，身上舊衣早已穿到不合身，處境相當堪憐。

桃園分署表示，第一時間先和內部同仁募資、找來許多二手衣物，昨天連同慰問金一起捐贈給祖孫2人，同時也轉介至桃園市社會局提供社福資源，並說明欠繳健保費部分，可循相關管道救濟、辦理分期等。

桃園分署捐贈慰問金、二手衣物給9歲女童。桃園分署提供
桃園分署捐贈慰問金、二手衣物給9歲女童。桃園分署提供

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