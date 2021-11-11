疫情、災情擋不住花海人情 銅鑼杭菊生活節20日登場

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊快要盛開了，許多花田現正含苞待放，等待大家來賞景，九湖一帶有小部分花田近來已綻放金黃色杭菊，連日來吸引各地「識途老馬」搶先來倘佯花海。

今年銅鑼農會因疫情、杭菊農損等因素，首度停辦已有多年歷史的「吉祥如芋」杭菊節，但花海美景仍讓各地民眾期待，去年剛成立的富農農產運銷合作社結合在地店家、商圈及青農，今年以「菊內人」為題推出第一屆杭菊生活節，邀約民眾11月下旬到銅鑼賞菊。

銅鑼農會指出，今年杭菊栽培先後遭遇乾旱、大雨影響，估計產量減少至少4成，受災農田已完成農損救助，加上先前疫情嚴峻，因此農會決定停辦杭菊節，今年杭菊開花比往年慢，估計11月20日會漸盛開，賞花正是時候，因產量減，杭菊價格略微上漲。

富農農產運銷合作社首度推出銅鑼杭菊生活節，上午廣邀各界在銅鑼火車站前宣傳，強調目前疫情已趨緩，在地店家及小農都希望能推廣並邀民眾到銅鑼觀光，經合作社四處奔走，集結縣議會、鄉公所、好客商圈、社區特色商店、青年小農等力量，並獲客委會支持，共同籌辦首屆杭菊生活節。

合作社理事主席陳弘智表示，今年杭菊最佳賞花期從11月中下旬至12月初，杭菊生活節一連兩周在11月20、21日及 27、28日推出活動，周末將邀在地團體表演，並推出杭菊花書籤手作體驗、小農市集及摸彩抽獎，民眾到銅鑼欣賞杭菊花海，也可報名參加銅鑼觀光產業協會的杭菊深度小旅行，深入了解銅鑼之美。