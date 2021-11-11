玉清宮撙節登龕紀念經費300萬元 捐贈中小學38組防疫門

苗栗市玉清宮上午捐贈38組全方位防疫門，由縣府教育處分配國中小學及縣立體育場安裝使用，加強校園防疫工作，縣長徐耀昌頒贈獎牌感謝玉清宮的善行義舉，也提醒鄉親防疫不能掉以輕心，配合戴口罩、勤洗手、量額溫等防疫措施，落實防疫新生活。

縣府教育處指出，玉清宮撙節登龕紀念活動經費捐贈的38組全方位防疫門價值約300萬元，採用全鍍鋅鋼板材質打造，有紅外線自動感應測體溫、360度無死角水霧防護、酒精手部消毒等功能，通過防疫門不到3秒鐘就可完成消毒作業，可減輕校園防疫人力。

教育處規畫將這38組全方位防疫門分別安裝在建功、大同、僑育、文山、啟文、新英、文華、福星、頭份、建國、蟠桃、后庄、六合、照南、竹南、山佳、公館、客庄、苑裡、通霄、後龍等國小、新港國中小及苗栗、明仁、大倫、頭份、竹南、建國、照南、公館、通霄、苑裡高中國中部等國中、苑裡高中、大同高中、興國高中、三義高中、縣立體育場。

捐贈儀式上午在玉清宮舉行，徐耀昌、議會秘書長林來居、縣議員余文忠、玉清宮董事長魏俊傑、教育處長邱廷岳分別在展示的防疫門上簽名留念，並與受贈學校校長、玉清宮董監事等人通過防疫門體驗自動量體溫、手部消毒、水霧防護等功能。