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十多年車禍奪走18條人命 苗議員請命盡速拓寬台13線
台13線苗栗縣三義鄉、銅鑼鄉交界瓶頸路段改善案，因涉及石虎保育議題懸宕，縣議員韓茂賢今天總質詢請命，10多年期間交通事故已經造成18人死亡，沒有聽聞任何石虎路殺事件，建請縣府加速推動，獲得縣長徐耀昌允諾向中央爭取。
台13線43公里到50公里加676公尺三義、銅鑼交界處，雙線道路寬10到12公尺，地方爭取拓寬多時，韓茂賢今天在縣議會定期會質詢指出，台13線幾乎全線4車道，瓶頸路段地方爭取改善10多年，期間車禍奪走18條人命，其中改善規畫外環道案因涉及石虎保育問題，但至少可以從爭議比較小的平面道路部分先改善，避免車禍再造成傷亡。
徐耀昌允諾會率縣府團隊，積極向中央爭取，縣府工務處長古明弘指出，台13線三義、銅鑼段改善案，縣府可行性階段評估，辦理2次地方說明會，目前接近定案，其中，外環道案採用高架、隧道、繞道，減輕對石虎族群影響，但仍存在對石虎活動及切割石虎棲地的疑慮，因此決定改採影響程度較少的原線拓寬案。
古明弘說，台13線三義、銅鑼路段原線拓寬案，除了陸橋部分截彎取直改道，沿經到18公尺、4線車道，經費約29億元，完成可行性評估及綜合規畫後，縣府預計今年底或明年初送請行政院核定，再進行規畫設計，工期約6年可以完工通車。
另外，今天縣議會總質詢議程，縣議員楊明燁針對爭議的縣府送新婚夫妻小金鏟鼓勵生產的195萬元預算案，表達支持之意，他說，現代社會送小金鏟鼓勵生產，確實作用有限，卻是代表縣府的祝福。
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