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千呼萬喚！桃園航空城等12年 明天下午動工實質開發
延宕12年的桃園航空城計畫開發案「終於要動工了」! 桃園市政府今天上午表示，航空城計畫優先搬遷區地主紛紛搬遷，明天（12日）下午將在大園區前海軍基地舉行動工典禮，優先搬遷區10個工程標案陸續動工，宣布桃園航空城計畫進入實質開發階段。
桃園航空城計畫包括機場園區及附近特定區2598公頃，其中航空城優先搬遷區包括機場園區及附近地區區段徵收470公頃率先開發，市府地政局表示，優先搬遷區居民1043棟建物，申請暫緩搬遷建物129件，944棟建物有865戶、約93%完成申請獎勵送件，可領取搬遷獎勵金25%及租金80萬元、人口搬遷費一倍，剩下部分申請解除優先搬區、原址保留及共同持有居民約7%未送件，目前該區徵用地陸續點交市府工務局施工。
市府工務局表示，航空城優先搬遷區區段徵收工程，分10個標案完成發包，包括前海軍基地393公頃（3個標案）及周邊地區工程，已有至少5個標案完成設計，明天下午2時將在大園埔心地區前海軍基地舉行動工開發，將分別進行必要聯絡道路、安置住宅、安置街廓、產業專區及乙區工業區等工程實質開發。
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