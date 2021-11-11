桃園景福宮祈安建醮遶境明展開 桃園區2處將交通管制

桃園市「大廟」景福宮明天將舉辦建醮遶境活動，將橫跨桃園、蘆竹、八德三地，至少22部車、約上百人上街，桃園區警方規劃景福宮前、成功陸橋2處分時段交通管制、加強疏導將加派警力疏導交通。

桃園「大廟」景福宮明天8時19時在桃園市部分道路舉行「歲次辛丑景福宮祈安建醮遶境」，遶境將跨越桃園區、蘆竹區及八德區三地，參加遶境人員上、下午共約100人，車輛上午10台、下午22台，含水燈牌車，隊伍盛大，桃園警分局將規劃2處交通管制、疏導。

桃園分局指出，遶境車隊14時30分至15時於景福宮前立水燈牌，以下路段將行交通管制，含「中正路與成功路口往景福宮方向」、「民生路與中山路口往景福宮方向」、「博愛路與中正路口往廟前方向及中山路與民族路口」、「中山路與民權路口往景福宮方向」。

桃園分局表示，車隊將於17時至18時於成功陸橋上立水燈牌，並於橋下放水燈，遶境車隊於成功路與長壽路口往成功路方向暫停於雙向外側，內側車道正常依序通行，屆時警方也將加派警力疏導交通，請用路人配合交管指揮，並注意行車安全。