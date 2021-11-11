苗栗市玉清宮捐贈38座防疫門 強化校園保護學童

雖然國內COVID-19疫情趨緩，為加強校園防疫安全，苗栗市玉清宮今天捐贈38座全方位防疫門給苗栗縣政府教育處，將安裝在多所學校及體育場，提供學童們更好的保護。

苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳、苗栗縣議員余文忠、財團法人玉清宮董事長魏俊傑以及多名學校校長，上午共同出席在玉清宮舉辦的全方位校園防疫門捐贈儀式。

魏俊傑致詞時表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，玉清宮全力配合政府防疫計畫，雖然目前台灣疫情已逐漸趨緩，疫苗覆蓋率也逐漸提升，但12歲以下兒童疫苗仍在臨床實驗階段，國際上也仍有突破性感染，因此，今年經過董監事會決議，撙節登龕紀念日法會活動經費，共新台幣300萬元，購置全方位防疫門38座，贈予苗栗縣政府教育處，提供學童們更好保護。

徐耀昌表示，病毒無所不在，防護措施時刻不能鬆懈，但公部門資源有限，所幸有熱心的民間社團機構加以補足；尤其玉清宮長期以來熱心公益，從民生所需的白米、消防局的無線通訊設備、救人用的救護車，都是救人救命的物資，此次捐贈的全方位防疫門，可加強保障我們下一代的健康安全，可說是功德無量。

苗栗縣政府教育處指出，考量校園防疫是長久之計，全方位防疫門採用全鍍鋅鋼材質打造，搭配紅外線自動感測體溫、360度無死角水霧防護、酒精手部消毒等，當學童上學時，通過防疫門僅須不到3秒鐘，即能完成防疫消毒作業流程，將可大幅減少校園防疫人力。

徐耀昌說，雖然台灣疫情逐漸舒緩，但仍要提醒鄉親不要掉以輕心，平常都要勤洗手、戴口罩，把防疫工作當成日常生活的一部分，做好防疫新生活。