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桃園龍潭新景點 十一份園區打造文化觀光教育新平台

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
十一份觀光園區有完善的用餐、教育、文化展場。記者鄭國樑／攝影
十一份觀光園區有完善的用餐、教育、文化展場。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府與水利署北區水資源局合作，將十一份佳安市場、舊花園餐廳及北水局舊宿舍重新定位，延續老舊眷舍樣式獨特雋永的味道，活化利用並將周邊聚落景觀重新整治，成為「十一份觀光文化園區」。

十一份觀光文化園區第一期今天啟用，市長鄭文燦表示，園區目標以教育為基底的永續自然建築推廣中心，包含木工手作工坊，以及獨立書店知識工廠，並與調查、撰寫連結在地人文，以閱讀角落及藝術中心的空間連結工藝與文藝，該園區親子餐廳、咖啡廳陸續開放營運。

「十一份觀光文化園區」委外經營，除了將園區定位為「以教育為基底的永續自然幸福生活推廣中心」，提供觀光、藝術及教育平台的園區，還創全區落實並推廣「零塑園區」、「地產地銷」及「永續建築」的觀光文化園區。鄭文燦推薦龍潭有許多美麗的觀光景點，民眾來到龍潭旅遊除了吃活魚、賞美景外，也歡迎到十一份觀光園區嘗美食，體驗手作課程、購買小農農產品，周末及假日園區可以提供遊客導覽、手作體驗，培養在地文化人才，舉辦工藝課程與講座。

除了十一份觀光文化園區之外，未來民眾來龍潭大溪旅遊，也可到溪洲旅遊服務中心裡的低碳轉運站進行轉乘，搭乘電動公車遊水庫，在符合低碳、綠能、生態的情況下達成永續發展城市目標。

十一份觀光園區熱鬧開幕。記者鄭國樑／攝影
十一份觀光園區熱鬧開幕。記者鄭國樑／攝影
啟用典禮因為附近基督徒多，牧師也到場祝福。記者鄭國樑／攝影
啟用典禮因為附近基督徒多，牧師也到場祝福。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦 建築

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