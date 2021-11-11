請你來守護古蹟歷建 苗縣文化資產守護員開始召募志工

苗栗縣目前共有72處古蹟、歷史建築及4處文化景觀，種類多元且分布各鄉鎮市，縣府成立的文化資產守護隊即日起召募志工，協助境內文化資產的簡易巡查及災情預防，苗栗縣文化觀光局歡迎有興趣的民眾報名參加。

文觀局指出，2021年苗栗縣文化資產守護員志工即日起開放報名，歡迎對古蹟及歷史建築的歷史文化或建築設計美學有興趣者踴躍報名參加。苗栗縣共有72處古蹟、歷史建築及4處文化景觀，建築種類涵蓋廟宇、車站、日式宿舍、隧道、三合院、四合院等，有彩繪及石雕豐富的中港慈裕宮、二落及左右護龍格局完整的蔡泉盛號、因盛產樟木而建置之和洋風格混合的勝興車站、利用海水漲退潮捕魚的後龍外埔石滬群等多處。

文觀局長林彥甫指出，縣內地勢崎嶇多山地阻隔，且境內文化資產散落於各鄉鎮市，不易集中管理維護，因此希望透過苗栗縣文化資產守護員志工，協助進行縣內文化資產的簡易巡查及災情預防，及早發現古蹟及歷史建築的異常情況，並回報給文觀局，讓縣府能快速掌握苗栗縣的古蹟、歷史建築與文化景觀的現況，以便進行後續現勘及處理，讓苗栗縣的古蹟及歷史建築可以永續保存。