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鄭文燦視察桃園長庚轉運站工程 盼明年底完工

中央社 / 桃園10日電

桃園市長鄭文燦今天前往龜山區視察桃園長庚轉運站工程，他表示，轉運站預計納入58條客運路線，除提供多元運具無縫轉乘，也是兼具文化、青創及舉辦國際會議功能的重要場所。

鄭文燦表示，為解決林口長庚醫院周邊交通問題，市府與長庚醫療財團法人合作推動「桃園長庚轉運站」BOT案，由市府提供土地、長庚醫療財團法人投資新台幣14.6億元，興建地上5層、地下1層的轉運站及國際會議中心，並以明年底前完工為目標。

鄭文燦視察後接受媒體聯訪表示，轉運站候車大廳將配置19席月台，預計納入58條客運路線，包含國道客運路線34條、桃園市區客運路線6條、新北市區客運路線10條、長庚自辦免費接駁車4條及桃園市樂活巴士4條，每天提供約2774班次的服務，可大幅降低林口交流道負擔。

鄭文燦說，長庚醫療財團法人也無償提供轉運站內5樓的605坪空間，市府將規劃為圖書館及青創空間，期許未來發揮地點優勢，提供市區公車及國道客運等多元運具無縫轉乘，並成為兼具文化、青創及舉辦國際會議功能的重要場所。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，長庚醫院為回饋鄉里，參與「桃園長庚轉運站興建工程」，去年12月開工後，原訂在2023年5月完工，但在長庚施工團隊積極努力下已完成1樓樓板施作，期許明年11月即可提早完工營運。

程文俊指出，轉運站內設有室內汽車停車場684格、室內機車停車場1129格，機場捷運連通道等交通設施，同時設置國際會議廳，由於具有國際機場、機場捷運及高速公路等地理優勢，未來可舉辦重要醫學及國際會議，將是集交通改善、就醫可近性的嶄新轉運站。

長庚 機場捷運 桃園

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