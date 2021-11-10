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桃園購物節首抽4位幸運兒 活動開跑6天登錄金額達7億

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
今天是「2021桃園購物節」活動首抽日，桃園市長鄭文燦今天中午在市府，透過線上直播抽出4位幸運得主。圖／市府提供
今天是「2021桃園購物節」活動首抽日，桃園市長鄭文燦今天中午在市府，透過線上直播抽出4位幸運得主。圖／市府提供

「2021桃園購物節」5日開跑，在桃園消費滿500元就可上網登錄發票參加抽獎。今天是活動首抽日，桃園市長鄭文燦透過線上直播抽出4位幸運得主。鄭表示，活動迄今第6天，網站登錄已達14萬筆，消費總金額達7億6000萬元，代表疫後經濟振興已慢慢產生效果，買氣及旅遊人潮逐漸回籠，希望民眾多出門購物、吃飯、看電影、逛夜市，就是振興經濟最好的方法。

經發局表示，購物節活動期間為11月5日至明年2月15日，共100天，天天於中午12點30分抽獎，獎品有2千多項，價值超過6千萬，而且會持續加碼，獎品只會增加，不會減少，最後一周還將抽出位於青埔、價值1500萬元的好宅。

經發局表示，購物滿500元發票，在桃園購物節網站登錄後，就可以得到1組抽獎序號，單筆消費最多可獲得600組序號，買得越多，中獎機率越高，參加資格不限桃園市民，只要在桃園消費滿500元，都可以參加抽獎。

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