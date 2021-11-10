三義舊山線觀光設施優化 鐵道自行車增添亮點

苗栗三義舊山線鐵道自行車營運2年多已成熱門遊憩活動，縣府爭取中央補助辦理觀光設施優化工程，除改善公廁、步道環境，部分隧道也將加強照明及3D主題營造，增添旅遊亮點。

苗栗縣政府文化觀光局今天發布新聞稿指出，經向交通部觀光局提報計畫，爭取觀光前瞻建設經費，已獲核定新台幣3200萬元辦理三義舊山線觀光服務設施優化工程，促進鐵道旅遊再升級。

文觀局表示，計畫內容主要包括舊山線1號隧道口新增休憩廣場及公共廁所、改善月台人行步道鋼板、3號官舍枕木步道動線調整、2號隧道、6號隧道加強照明設備及3D立體投影主題營造，增加鐵道自行車旅遊的可看性，此案預計12月底前完成發包，111年底完工。

文觀局指出，三義舊山線鐵道自行車（Rail Bike）自民國108年7月試營運以來，吸引各地遊客前來體驗觀光，以創新遊憩活動，成功活化停駛逾20年的舊山線鐵道，沿途可盡攬自然山景，並欣賞勝興車站、龍騰斷橋、魚藤坪鐵橋、隧道群等鐵道工藝文化之美。

文觀局長林彥甫指出，舊山線鐵道自行車營運以來，雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但預估至今年底應可突破130萬人次搭乘，這段期間收到不少遊客的反映意見，期盼藉由公共服務設施再優化，更貼近使用者需求，提升旅遊品質。