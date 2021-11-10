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桃園長庚轉運站預計明年完工 議員籲：軟體也要升級

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園長庚轉運站預計明年底完工，目前進行轉運站主體工程結構體鋼筋綁紮及模板組立作業。記者朱冠諭／攝影
桃園長庚轉運站預計明年底完工，目前進行轉運站主體工程結構體鋼筋綁紮及模板組立作業。記者朱冠諭／攝影

林口交流道與林口長庚紀念醫院是桃園市的交通熱點，市府為改善交通壅塞問題，推動「桃園長庚轉運站興建營運移轉（BOT）案」，由長庚醫療財團法人承攬參與投資、興建與經營，總投資金額高達14.6億元，包括興建期3年、營運期32年，許可年限共35年。桃園市長鄭文燦今日前往視察表示，轉運站預計明年底完工，屆時將有效解決周邊交通問題，並促進龜山周邊整體交通發展。

交通局長劉慶豐表示，桃園長庚轉運站候車大廳將配置19席月台，預計納入58條客運路線，包含34條國道客運路線、6條市區客運路線、10條新北市區客運路線、4條長庚自辦免費接駁車及4條樂活巴士，一天共有約2774班次進出。

「硬體升級，軟體也要改善！」議員牛煦庭認為，相較雙北公車聯營，桃園公共運輸政策顯得左支右絀，未來站體蓋好後，大眾交通運輸能否跟新北連結將是重點，呼籲市府大刀闊斧改革公車路線，並成立公共運輸處，整合管理大眾運輸、汽車運輸等業務。

議員陳雅倫指出，復興一路上城際公車、市區公車和私交車交織，是當地交通堵塞主因，轉運站完工後，公車和私交車不再爭道，相信對交通幫助甚大，但也希望市府持續跟中央協調，新闢從龜山直達台北的公車路線，讓市民工作更方便。

鄭文燦表示，長庚轉運站由市府提供土地，長庚醫療財團法人投資14.6億元，興建地上5樓、地下1樓的轉運站及國際會議中心，並回饋市府的605坪公共空間，進一步規畫成圖書館及青創空間。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，轉運站建築一樓為候車大廳，地下一樓設有地下連通道與長庚醫院相連接，各樓層分別規畫設置多功能商場、會議廳、公共集會與辦公空間等多功能空間，轉運站地下1樓及地上2至5樓也將設686席汽車停車格、1143席機車停車格。

程文俊表示，轉運站工程2019年12月開工，目前進行轉運站主體工程結構體鋼筋綁紮及模板組立作業，預計明年底完工啟用，轉運站主體完工啟用後，將恢復原有公12公園綠地。

桃園長庚轉運站預計明年底完工，市長鄭文燦表示，屆時將有效解決周邊交通問題，並促進龜山周邊整體交通發展。記者朱冠諭／攝影
桃園長庚轉運站預計明年底完工，市長鄭文燦表示，屆時將有效解決周邊交通問題，並促進龜山周邊整體交通發展。記者朱冠諭／攝影

長庚 公車 桃園

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