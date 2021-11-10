竹市議會民進黨團改裝「小粉紅」胖卡 宣傳4公投不同意
4大公投案在12月18日舉行投票，民進黨高喊「4個不同意、台灣更有力」口號，新竹市議會民進黨團將胖卡改裝，「小粉紅」新裝今天亮相，車身標語「四個不同意、台灣更有力」用行動力挺民進黨公投說明會，之後將行駛在新竹街道宣傳4大公投。
新竹市議會民進黨黨團總召李妍慧與黨團議員鄭美娟、曾資程、施乃如、陳建名、劉康彥今天在小粉紅胖卡旁合照，一起比出公投4個不同意的交叉手勢；黨團指出，小粉紅胖卡除了車身有4大公投標語，胖卡車後也巧思標示上議會民進黨團6名議員頭像。
為何胖卡要塗裝成「小粉紅」配色？鄭美娟解釋，因為近期藝人黃明志新歌「小粉紅」引起熱議，黨團希望藉由粉色配上4大公投，向民眾宣講「4大公投必須投下4個不同意，讓台灣不要亂下去」，如此才能讓中國小粉紅持續傷心、持續玻璃心。
曾資程、施乃如、劉康彥與陳建名等人也都認為，反美豬公投、重啟核四公投，遷離三接公投與公投綁大選公投案，都是國民黨為了政治算計、製造台灣混亂，也是阻擋台灣走向國際，希望民眾都能投下不同意票，讓台灣發展更有力。
李妍慧說，4大公投攸關臺灣未來發展，因此車身貼上斗大標語「四個不同意 台灣更有力」，未來將與民進黨新竹市黨部規畫地方站點、行動說明會也會與地方社團、團體合作，努力將公投說明跟各種活動結合，進一步擴散訊息。
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