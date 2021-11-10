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老婆懷孕愛吃火龍果 他獨創火龍果芋圓內餡蔓越莓專利

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗青年蔣豐苗運用在地食材製成美味，其中火龍果芋圓包蔓越莓內餡，並取得食品結構專利。記者范榮達／攝影
苗栗青年蔣豐苗運用在地食材製成美味，其中火龍果芋圓包蔓越莓內餡，並取得食品結構專利。記者范榮達／攝影

苗栗縣青年蔣豐苗因為老婆懷孕，愛吃火龍果，研發出火龍果芋圓包蔓越莓內餡，並申請取得食品結構專利，今天在縣府青年創業指揮部「苗城青新Innovation」青創成果展，吸引了注意的目光。

縣府成立青年創業坊4年多，創造「菁．潮流」，品牌商店有40多家，今天到11月14日在青年創業指揮部辦理成果展，10家青年商店設攤，15家影音播送，今天上午縣長徐耀昌、青年創業方案計畫主持人育達科技大學副校長龍清湧等人啟動，徐耀昌允諾持續營造友善環境，吸引更多青年返鄉創業，孕育堅韌的軟實力。

龍清湧說，青創與高科技不同，高科技只要找到土地，就可以有立竿見影的效果，縣府讓青年在創業之路不孤單，2018年的菁市集平台，前年、去年的青年好物，青創都能結合苗栗文化意涵，更具有特色，品牌發光發熱，青年留鄉扎根圓夢。

徐耀昌等人參觀草鞋阿誠現場編織「幸運環」及攤位，其中，蔣豐苗運用在地食材，公館鄉的芋頭、後龍鎮的地瓜，及三灣鄉的火龍果等，黑糖熬煮出美味，並取得專利，蔣豐苗津津樂道靈感來自老婆懷孕愛吃火龍果，火龍果的芋圓加入蔓越莓內餡結合，美味獨具一格，也成了店裡亮點。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，青年創業坊提供創業詢服務超過1萬人次，輔導申請SBIR經濟部小型企業創新研發計畫通過10件、營業登記46件、產學合作逾40案，協助110人次申請貸款，65人次通過，貸款金額約2200萬元，串聯分享資源，打造苗栗成為青年創業友善城市。

苗栗縣政府今天在青年創業指揮部推出「苗城青新Innovation」青創成果展，縣長徐耀昌等人歡迎踴躍參觀，支持青創扎根圓夢。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天在青年創業指揮部推出「苗城青新Innovation」青創成果展，縣長徐耀昌等人歡迎踴躍參觀，支持青創扎根圓夢。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天在青年創業指揮部推出「苗城青新Innovation」青創成果展，縣長徐耀昌等人歡迎踴躍參觀，支持青創扎根圓夢。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天在青年創業指揮部推出「苗城青新Innovation」青創成果展，縣長徐耀昌等人歡迎踴躍參觀，支持青創扎根圓夢。記者范榮達／攝影
苗栗青年蔣豐苗運用在地食材製成美味，其中火龍果芋圓包蔓越莓內餡，並取得食品結構專利。記者范榮達／攝影
苗栗青年蔣豐苗運用在地食材製成美味，其中火龍果芋圓包蔓越莓內餡，並取得食品結構專利。記者范榮達／攝影

青年 創業 火龍果

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