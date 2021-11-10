快訊

男大生開車擦撞遭痛毆命危 瑪莎拉蒂3煞全抓到了

美國結盟動作頻頻 中國軍事擴張將受阻？

辦嘉年華宣導 消保爭議反增？桃議員砍活動百萬預算

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市法務局編列175萬預算，舉辦消費者保護教育宣導等活動，其中市府舉辦的「聰明消費嘉年華」，號稱每年吸引3000人次參與，但遭議員質疑宣導成效不佳。圖／法務局提供
桃園市法務局編列175萬預算，舉辦消費者保護教育宣導等活動，其中市府舉辦的「聰明消費嘉年華」，號稱每年吸引3000人次參與，但遭議員質疑宣導成效不佳。圖／法務局提供

桃園市法務局編列175萬預算，舉辦消費者保護教育宣導等活動，其中市府舉辦的「聰明消費嘉年華」，號稱每年吸引3000人次參與，但議員朱珍瑤質疑參加人數膨風，「人進出兩三次也算？」議員舒翠玲也指出，今年消費爭議比去年同期爆增，批評教育宣導成效不佳。該預算表決後遭刪除。

法務局長周春櫻解釋，聰明消費嘉年華結合市府各單位，以網路購物、購買禮券、商品標示等主題設置遊戲闖關攤位，提醒民眾消費時應注意事項；嘉年華自2017年開始年年舉辦，今年則因配合防疫措施停辦，但仍拍攝3部影片加強宣導；因為正確消費觀念是預防消費爭議的有效方法，之後會盡力向議員釋疑，力拚恢復。

多名議員今天質疑，不少民眾找消保官申訴卻討不到公道，議員黃婉如指出，民眾遇到很多購物糾紛，但很多業者都不配合出席消費爭議調解，「每個都找理由不出席」，消保官也拿這些大牌業者沒輒，就算法務局設消費者保護網站供民眾申訴，也形同虛設。

舒翠玲指出，去年8月桃園的消費爭議是750件，今年同期已經增加到866件，案件量暴增，到底法務局的教育宣導成效在哪？民眾如果不清楚法律概念，很容易就被騙，呼籲法務局要學學民間消基會的積極態度，不能只坐在辦公室被動接受陳情。

法務局消費者保護室主任邱玉霞表示，市府前年共受理6110件消費爭議案件，去年增為8892件，今年截至10月已有7906件，主因是這兩年受疫情影響，導致網購、旅遊及購買機票等消費爭議案增加。

邱玉霞表示，為讓雙方達成共識，消保官在協商過程中會提供自身相關實務經驗與法令見解，供消費者和業者參考，但協商是否成立，仍要看當事人能否取得共識，而業者若無正當理由缺席調解會議，最高開罰6000元；法務局表示，歷年消費爭議案處理率約70%，會繼續提高。

消保官 桃園

延伸閱讀

桃市府3副發言人備戰2022？鄭文燦：若登記參選就辭職

廢車場大火燒出農地非法使用問題 議員要鄭文燦當老虎

桃園金陵路車流量大尖峰塞爆 市府計畫開替代道路紓解

桃園平鎮住家旁變廢車場惹議 被查出沒營運許可竟偷跑

相關新聞

竹市議會民進黨團改裝「小粉紅」胖卡 宣傳4公投不同意

4大公投案在12月18日舉行投票，民進黨高喊「4個不同意、台灣更有力」口號，新竹市議會民進黨團將胖卡改裝，「小粉紅」新裝...

五峰鄉綜合行政大樓沒著落 鄉民代表會只能棲身組合屋

縣議員張益生日前在議會質詢民政處，質疑為何新竹縣13鄉鎮市中大多數都有綜合行政中心正在興建或規畫中，唯獨五峰鄉行政中心歷...

科技公司鹽酸外洩汙染溪水 立委籲專管排廢水工廠遷移

新竹縣關西鎮利汎科技公司上周發生鹽酸外洩事件，造成一旁溪流汙染、魚蝦大量暴斃。時代力量立委邱顯智今與環團舉行記者會表示，...

保障外送員權益 竹市議員盼跟進北市訂自治條例

外送餐飲需求居高不下，街頭仍不時可見Uber Eats和Foodpanda外送員滿街跑，新竹市議員劉康彥有感外送員不受「...

苗栗地標新東大橋熄燈兩年多 縣府明年10月再點燈

苗栗縣重要景觀地標新東大橋2019年7月熄燈，地方一直有希望能夠重新亮起的聲音，縣政府水利處今天宣布獲客委會核定補助22...

竹60線將獲改善 未來海警一旦發布 新竹縣山區就禁入

縣議員劉建民今天（10日）在議會質詢時提到，竹60線出現道路坑洞要求縣府改善，同時還要求縣府加強宣導遊客上山的安全觀念，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。