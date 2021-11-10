辦嘉年華宣導 消保爭議反增？桃議員砍活動百萬預算

桃園市法務局編列175萬預算，舉辦消費者保護教育宣導等活動，其中市府舉辦的「聰明消費嘉年華」，號稱每年吸引3000人次參與，但議員朱珍瑤質疑參加人數膨風，「人進出兩三次也算？」議員舒翠玲也指出，今年消費爭議比去年同期爆增，批評教育宣導成效不佳。該預算表決後遭刪除。

法務局長周春櫻解釋，聰明消費嘉年華結合市府各單位，以網路購物、購買禮券、商品標示等主題設置遊戲闖關攤位，提醒民眾消費時應注意事項；嘉年華自2017年開始年年舉辦，今年則因配合防疫措施停辦，但仍拍攝3部影片加強宣導；因為正確消費觀念是預防消費爭議的有效方法，之後會盡力向議員釋疑，力拚恢復。

多名議員今天質疑，不少民眾找消保官申訴卻討不到公道，議員黃婉如指出，民眾遇到很多購物糾紛，但很多業者都不配合出席消費爭議調解，「每個都找理由不出席」，消保官也拿這些大牌業者沒輒，就算法務局設消費者保護網站供民眾申訴，也形同虛設。

舒翠玲指出，去年8月桃園的消費爭議是750件，今年同期已經增加到866件，案件量暴增，到底法務局的教育宣導成效在哪？民眾如果不清楚法律概念，很容易就被騙，呼籲法務局要學學民間消基會的積極態度，不能只坐在辦公室被動接受陳情。

法務局消費者保護室主任邱玉霞表示，市府前年共受理6110件消費爭議案件，去年增為8892件，今年截至10月已有7906件，主因是這兩年受疫情影響，導致網購、旅遊及購買機票等消費爭議案增加。

邱玉霞表示，為讓雙方達成共識，消保官在協商過程中會提供自身相關實務經驗與法令見解，供消費者和業者參考，但協商是否成立，仍要看當事人能否取得共識，而業者若無正當理由缺席調解會議，最高開罰6000元；法務局表示，歷年消費爭議案處理率約70%，會繼續提高。