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五峰鄉綜合行政大樓沒著落 鄉民代表會只能棲身組合屋

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五峰鄉公所位於大隘村的一處山坡上，周圍散布郵局、衛生所及分駐所等機關。記者巫鴻瑋／攝影
五峰鄉公所位於大隘村的一處山坡上，周圍散布郵局、衛生所及分駐所等機關。記者巫鴻瑋／攝影

縣議員張益生日前在議會質詢民政處，質疑為何新竹縣13鄉鎮市中大多數都有綜合行政中心正在興建或規畫中，唯獨五峰鄉行政中心歷經多年仍是空談，連規畫都看不到，要求縣府給予說法，民政處當即爆出是鄉公所沒有提出興建計畫，因此無從協助推動，除非公所自行提出，否則縣府也幫不上忙。

民政處長賴江海表示，因五峰鄉公所到目前為止還沒有提出興建計畫，且有部分項目不符合得以興建，因此他也表達縣府立場，指出五峰鄉公所要自己先提出興建計畫，民政處才能協助公所到中央去爭取，他更透露會全力督促、協助鄉公所在年底前提出計畫，向中央爭取經費。

對此，五峰鄉公所回應，這當中應有誤會，因為五峰鄉早在2018年就已經完成綜合行政大樓的設計，並在2019年已經將相關興建計畫呈送到縣府，但的確當時就被打了回票，因此才會去年及今年都沒有繼續送交計畫，並非沒有提出過興建計畫。

五峰鄉公所指出，被打回票的理由是縣府認為鄉公所才剛完成耐震補強沒幾年，還沒到達建築使用年限，因此不予通過；鄉公所也表示，雖然目前公所辦公空間還算堪用，但鄰近的代表會卻因原本所待的活動中心是違建而遭到拆除，只能到組合屋裡辦公。

據了解，五峰鄉綜合行政中心原設計為地上4層建築，規畫完整的鄉公所及鄉民代表會辦公空間，鄉公所更透露在大樓設計當中，也有納入分駐所、各協會及委員會辦公室等，成為集合式的行政機關，更研擬設置地下停車場，方便停車不易的山區有寬敞的停車空間。

鄉代會主席呂小龍就說，代表會已經在臨時搭建的組合屋當中辦公多年，到現在都還盼不到綜合行政大樓的興建，希望鄉公所及縣府能合作推動大樓興建，不要讓代表會只能繼續棲身在不安全的組合屋裡開會辦公。

五峰鄉民代表會因原建築屬違建遭拆除，目前仍在苦等綜合行政大樓興建。記者巫鴻瑋／攝影
五峰鄉民代表會因原建築屬違建遭拆除，目前仍在苦等綜合行政大樓興建。記者巫鴻瑋／攝影
五峰鄉公所因數年前耗資80萬元完成耐震補強，還沒到建築使用年限，使得新建綜合行政大樓的規畫遭駁回。記者巫鴻瑋／攝影
五峰鄉公所因數年前耗資80萬元完成耐震補強，還沒到建築使用年限，使得新建綜合行政大樓的規畫遭駁回。記者巫鴻瑋／攝影

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