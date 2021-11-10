科技公司鹽酸外洩汙染溪水 立委籲專管排廢水工廠遷移

新竹縣關西鎮利汎科技公司上周發生鹽酸外洩事件，造成一旁溪流汙染、魚蝦大量暴斃。時代力量立委邱顯智今與環團舉行記者會表示，新竹縣早期工業區規劃不彰，許多小支流沿岸佇立著無數有汙染風險的工廠，希望主管機關能落實水汙染防治查證，並進一步考慮專管專排廢水的可行性，專案輔導工廠遷移。

邱顯智指出，過去這一兩年利汎曾因數度違反水汙染防治法而遭裁罰，引發在地居民強烈不安，而此次事件發生後，當地居民沒有第一時間收到通知，也不清楚汙染狀況。在資訊不公開的情況，讓居民陷入不清楚環境安全是否受到影響的處境之中，相關機關應拿出具體作為，保護鄉親的用水和環境安全。

關西鎮鄉土文化協會理事羅功奇表示，關西鎮是全台知名的長壽之鄉，百歲人瑞就11位，近年工廠將廢水排放於溪流的事件越來越頻繁，已嚴重影響民生用水安全及生活品質，地方政府卻無法做出有效懲處，也沒有從嚴審查手段，讓業者有恃無恐。

台灣乾淨水行動聯盟繆美琴表示，利汎事件檢測出現問題，環保局收到通知前往檢驗，結束後卻直接撤離，沒有通知中下游的居民，讓強酸直接排入溪流，直到居民隔日清晨發現魚隻暴斃、河川出現濃烈的刺鼻味，才又通報環保局檢測，檢測後PH值更呈現9點多的強鹼，代表廠方在做酸鹼中和的動作，合理懷疑新竹縣政府瀆職，與廠商相互掩飾，造成居民的傷害。

行政院環境保護署北區環境督察大隊李美慧隊長說明，針對利汎事件，已積極和在地政府和居民做交流，相關狀況都有掌握，應該從嚴處置和改善的地方都會持續追蹤，也會要求地方政府履行中央法規。