保障外送員權益 竹市議員盼跟進北市訂自治條例

外送餐飲需求居高不下，街頭仍不時可見Uber Eats和Foodpanda外送員滿街跑，新竹市議員劉康彥有感外送員不受「勞基法」保障，只能自求多福，今天質詢要求市府效法北市訂定自治條例，給予外送員最基本的權益保障。市府勞工局長黃錦源回應，勞動部職安署已經訂有相關指引，市府也爭取專屬勞檢員額，並注重外送員權益。

劉康彥認為，隨電子商務快速發展，加上前陣子疫情高峰、民眾減少出門，外送餐飲需求大增，但外送平台業者與外送員間的法律關係屬「承攬」或「僱傭」，目前只能個案認定，絕大多數外送員不受勞基法保障，不但沒有投保勞保、全民健保，也未提撥6%的退休金，甚至外送員工作途中發生意外事故，也可能無法獲得相對應補償。

黃錦源答詢說，美食外送是近年新興的工作型態，台北市政府訂有相關自治條例，主要是因為平台公司在台北，加上北市自己就有勞動檢查單位，當時各界關注外送員交通安全議題而訂定，但勞動部2019年已經祭出「食物外送作業安全指引」，去年3月也修訂3.0版本，其實相關作業安全規範都有涵括在內。

不過，劉認為，無論是勞動部職安署的食物外送作業安全指引，還是平台業者提出的美食外送平台業者自律公約，對業者沒有強制拘束力，台北市外送員多，但新竹地區外送員也很多，他要求市府主動訂定新竹版的外送平台業者管理自治條例，針對投保意外險、落實食品安全衛生管理、取消訂單的退費機制等進行規範，並送議會審議。

黃表示，外送員與平台算是僱傭與承攬關係，確實還在討論中，新竹目前沒有勞檢機構，但市府已經爭取1名專責的職業安全衛生管理人員，只要外送員相關權益受損，將第一時間向職安署通報，另勞動部指引3.0版本，已有規範業者要強制投保勞工人身保險及財產保險等，以保障勞工職業災害權益。