新竹市敬老卡每月600點 擬擴大使用可搭計程車

新竹市政府針對65歲以上長者發放敬老卡5萬6千多張，每月有600點可搭車、運動等。市議員段孝芳等人認為使用範圍應再擴大，比照桃園市開放敬老卡可搭計程車，市府社會處長張柔今天說，已跟相關業者討論可行性，市府將朝擴大服務方向辦理。

新竹市政府發放敬老票卡原本以搭乘公車客運為主，如在新竹市行駛的新竹客運、苗栗客運、中壢客運、國光客運及金牌客運，以及科技之星83路線等，2018年11月擴大開放可到香山與南寮溫水游泳池使用，也可到新科與竹光國民運動中心游泳與健身。

新竹市敬老卡每月補助600點，1點即1元，當月底600點沒用完會歸零，不能累積到下個月，不少議員也紛紛向市府社會處關切敬老卡使用情形。社會處回應，敬老卡為申請制，65歲以上長者6萬多人，目前發出5萬6千多張敬老卡，經費執行率超過8成。

市議員段孝芳認為，從經費執行率來看，長輩使用敬老卡意願很高，但目前只能搭客運或到健身房與泳池運動，但畢竟不是所有長者都方便搭公車，且公車路線站牌可能離住處也有段距離，年輕人忙上班不見得有空載長輩出門，建議擴大可搭計程車。

無獨有偶，市議員吳青山也認為，新竹市敬老卡使用還是有限制，建議可比在外縣市作法，與衛生所或合約診所合作補貼掛號費，或是與計程車隊簽約開放搭乘，也建議可與銀髮族健身俱樂部合作，讓更多點數能被充分運用，鼓勵老人外出、照顧健康。

張柔今天答詢表示，無論是使用敬老卡搭乘高鐵、台鐵或計程車等，市府都有持續和相關單位討論可行性，也參考其他縣市作法，包括雙北與桃園等，目前會朝開放計程車搭車補貼方向努力，市府也希望能順利擴大服務，提高敬老卡使用率。