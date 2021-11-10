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竹60線將獲改善 未來海警一旦發布 新竹縣山區就禁入

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹60線是通往尖石鄉後山的重要道路，沿途還會經過青蛙石、那羅市集等景點。記者巫鴻瑋／攝影
竹60線是通往尖石鄉後山的重要道路，沿途還會經過青蛙石、那羅市集等景點。記者巫鴻瑋／攝影

縣議員劉建民今天（10日）在議會質詢時提到，竹60線出現道路坑洞要求縣府改善，同時還要求縣府加強宣導遊客上山的安全觀念，工務處除了當場允諾將改善道路，縣長楊文科還針對遊客在山區安全問題表示，未來一旦颱風來襲發布海警，就會依法禁止遊客入山。

劉建民表示，竹60線是假日重要的觀光路線，沿途串連青蛙石、那羅部落市集等景點，還是通往尖石鄉司馬庫斯、新光、鎮西堡的重要道路，卻出現多處坑洞、崎嶇，他質疑為何縣府養護單位沒有確實進行維護管理，導致路面出現坑洞，不僅有礙觀瞻，還影響行車安全。

工務處長林鶴斯立即答詢表示，議員所提的竹60線，的確有2段路況不良，總長度約有9公里，不過已經在上個月7日獲得交通部同意補助4040萬進行道路改善工程，目前待修正計畫審核通過後，就可辦理。

不過劉建民也提到，除了道路問題，尖石鄉遊客已日益增多，但是遊客的水準卻有待加強，希望縣府能夠協助呼籲前往山區的遊客要有安全概念，才不會又出現露營客紮營在溪床，而被大水圍困，又還要出動大量救難資源冒險涉水救人。

楊文科則說，未來新竹縣的標準將全面提升，只要本島發布海上颱風警報，且中央氣象局雨量預報新竹縣山區雨量達大雨標準以上時，消防局就會依災害防救法第31條，公告新竹縣山區及其溪流畫設警戒區域禁止進入，警方也會藉由路口監視器及交通崗執勤人員，隨時提供車流路況及相關訊息，確保遊客安全。

新竹 楊文科 雨量

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