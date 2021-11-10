苗栗「無菸玩很大」景點拍照打卡 今抽出36名幸運兒

苗栗縣衛生局為打造苗栗無菸環境舉辦「無菸玩很大、禁菸我最趴」拍照打卡抽獎活動，2個月活動期間已結束，今天上午在縣府抽出36名得獎幸運兒，最大獎項為任天堂Switch遊戲機。衛生局指出，將持續推動苗栗無菸環境，尤其針對幾處人潮聚集地較多的場域，也將推動全面禁止吸菸。

苗栗縣長徐耀昌指出，縣內觀光景點每逢假日都吸引大批遊客，為讓遊客放心呼吸遊苗栗、拒吸二手菸，衛生局持續推動苗栗無菸環境，這次打卡活動選在苗栗6處人潮聚集較多的場域，如大湖酒莊、薑麻園無菸出關步道、南庄無菸桂花巷、三義勝興車站以及三義3D彩繪天梯，都是縣內著名觀光景點，期望到來這些地點遊憩的民眾、遊客能一同為健康環境把關，打造幸福苗栗無菸環境。