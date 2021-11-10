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竹市參與旅展拚觀光 邀遊客住新竹 周周抽Gogoro

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，很受好評。圖／新竹市政府提供
疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，很受好評。圖／新竹市政府提供

疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，介紹新竹小旅行特色景點，也集結展售15間知名店家伴手禮，很受好評。竹市府指出，住新竹市合作飯店周周抽Gogoro活動持續進行中，今天起將周周抽出1名Gogoro得主，共抽10輛，歡迎大家一起來新竹住一晚，

竹市府城銷處處長顏章聖說，國內新冠肺炎疫情趨緩，各縣市無不積極搶奪國旅大餅，新竹市以「小塹有約」作為品牌，持續將旅遊深度與精緻化。今年旅展特別以「小塹有約」為主軸，結合友善店家、安排講座，與民眾分享新竹小旅行特色景點。

城銷處指出，此次旅展參觀人數雖比去年少，但新竹市知名伴手禮銷量仍不錯，尤以在地經營已74年的「福源花生醬」銷量最好，其次為「新華雙龍炊粉」、新竹「獅伯百年手工煎餅」及「國豐新竹肉燥風味炊粉」，不少民眾買好買滿，滿載而歸。

為了吸引更多民眾來訪新竹市，竹市府加碼推出的住新竹市合作飯店周周抽Gogoro活動已經開跑，市府與47家飯店業者合作，民眾於10月8日起至12月31日到新竹市47家指定旅宿住宿，消費金額達800元以上並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。

疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，很受好評。圖／新竹市政府提供
疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，很受好評。圖／新竹市政府提供
疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，很受好評。圖／新竹市政府提供
疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，很受好評。圖／新竹市政府提供

新竹 旅展 伴手禮

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