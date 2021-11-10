聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市參與旅展拚觀光 邀遊客住新竹 周周抽Gogoro
疫後臺灣最大規模旅展「2021ITF台北國際旅展」8日落幕，新竹市政府參展，力推以長期經營的旅遊品牌「小塹有約」，介紹新竹小旅行特色景點，也集結展售15間知名店家伴手禮，很受好評。竹市府指出，住新竹市合作飯店周周抽Gogoro活動持續進行中，今天起將周周抽出1名Gogoro得主，共抽10輛，歡迎大家一起來新竹住一晚，
竹市府城銷處處長顏章聖說，國內新冠肺炎疫情趨緩，各縣市無不積極搶奪國旅大餅，新竹市以「小塹有約」作為品牌，持續將旅遊深度與精緻化。今年旅展特別以「小塹有約」為主軸，結合友善店家、安排講座，與民眾分享新竹小旅行特色景點。
城銷處指出，此次旅展參觀人數雖比去年少，但新竹市知名伴手禮銷量仍不錯，尤以在地經營已74年的「福源花生醬」銷量最好，其次為「新華雙龍炊粉」、新竹「獅伯百年手工煎餅」及「國豐新竹肉燥風味炊粉」，不少民眾買好買滿，滿載而歸。
為了吸引更多民眾來訪新竹市，竹市府加碼推出的住新竹市合作飯店周周抽Gogoro活動已經開跑，市府與47家飯店業者合作，民眾於10月8日起至12月31日到新竹市47家指定旅宿住宿，消費金額達800元以上並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言