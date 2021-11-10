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大安醫院婦幼館專案接種 出動漢堡車慰勞醫護人員

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大安醫院出動漢堡車慰勞為民眾接種疫苗的醫護同仁。圖／縣府提供
大安醫院出動漢堡車慰勞為民眾接種疫苗的醫護同仁。圖／縣府提供

近期疫情趨緩，加上疫苗數量穩定，各地疫苗接種出現緩打情形，新竹縣為持續提升疫苗覆蓋率，協調大安醫院醫護人員進駐新竹縣婦幼館服務民眾，昨天（9日）醫院乾脆出動漢堡餐車，提供現場醫護同仁餐食，希望能鼓舞士氣，盡快為民眾接種完疫苗。

新竹縣府在竹北的新竹縣婦幼館，舉辦莫德納專案800人接種，現場除有薩克斯風音樂表演演出和緩接種民眾心情外，還出動馬匹供民眾拍照，現場就猶如戶外表演一般，民眾前來打疫苗還能與馬兒拍照打卡，讓不少民眾覺得很新奇。

大安醫院則是為醫護同仁貼心準備漢堡車，現做熱騰騰美食，提供給辛苦的醫護和工作人員；大安醫院院長謝煒銘表示，這次專案是提供民眾施打莫德納疫苗共開放800人報名，不過因為之前醫院自創精準抽藥台，讓醫護人員抽取藥液更有效率，用此「客家打法2.0」讓實際施打的人數可達約900人。

縣長楊文科指出，大安醫院從4日起進駐新竹縣婦幼館，為民眾接種COVID-19疫苗。他呼籲接種疫苗是疫情趨緩，讓防疫管制降級的最佳方法，請尚未接種疫苗的鄉親們趕緊接種，提高涵蓋率讓整體社區防疫網更加完善安全。

衛生局指出，完整接種2劑疫苗更能取得完整保護力，降低罹病風險，全民接種2劑疫苗讓大家能恢復日常生活、促進經濟發展、觀光旅遊、家庭聚會、恢復餐廳內用等，但仍須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手、維持社交距離及做好個人衛生防護。

莫德納疫苗 新竹 衛生局

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