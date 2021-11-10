快訊

2021氣候峰會進行中 體育活動也能拯救全球暖化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實現一區一公托 竹市東區公托中心完工、明年1月招生

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗。圖／新竹市政府提供
東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗。圖／新竹市政府提供

新竹市出生率高，但過去無公托資源，市長林智堅推動「一區一公托」政策，今宣布東區公共托嬰中心正式完工，將於明年1月招生，完成一區一公托政策；林智堅說，東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗，更裝設智能空氣品質監測設備，可收托25名2個月至2歲嬰幼兒，師生比為1比4。

林智堅表示，竹市公有閒置空間尋覓不易，市府仍努力尋覓適合場所，去年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園，今年香山區公共托育家園開始招生，如今東區公共托嬰中心完工、明年初招生，總算完成「一區一公托」最後一塊拼圖。

社會處表示，東區公共托嬰中心向國防部租賃空間，兩層樓面積約49坪，整體設計以綠色、黃色為基底，讓人感受到活潑溫暖的氛圍，更將健康融入幼兒照顧空間，裝設智能空氣品質監測設備，除自動排氣功能外，可監測PM2.5及CO2，為幼兒健康把關。

東區公共托嬰中心依循北區及香山區公共托育家園的經驗，將東區擴大為收托25人的托嬰中心，更將托育與社福2項服務中心結合，東區社會福利服務中心就坐落於東區公托隔壁，12月起社工將進駐，提供民眾社區福利諮詢和福利服務，相信這2項服務進入社區，會讓民眾幸福更有感。

東區公共托嬰中心收托條件為嬰幼兒須設籍竹市，其父母（或監護人）一方於報名登記日向前推算連續設籍竹市滿6個月以上者；入托後每人每月收費為1萬2000元，如家長收入符合準公共化補助（所得稅率低於20%），每月可再獲得4000元補助，收托序位以弱勢家庭（含低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭）為優先，名額為總收托人數的三分之一。

東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗。圖／新竹市政府提供
東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗。圖／新竹市政府提供

東區 托嬰 托育

延伸閱讀

專書出版揭新竹經驗 林智堅將辦簽書會分享市政大小事

林智堅訪國際半導體產業協會 盼大新竹優化投資環境

林智堅出新書 「新竹市跳級生」今專書發表

林智堅獲邀台灣美國商會演講 談大新竹升格提升競爭力

相關新聞

鐵道自行車年底將突破130萬人次 獲中央補助進行優化

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車是全國首創的遊憩類型活動，營運後吸引各地遊客來觀光，預計今年底可突破130萬人次，提昇當地經...

實現一區一公托 竹市東區公托中心完工、明年1月招生

新竹市出生率高，但過去無公托資源，市長林智堅推動「一區一公托」政策，今宣布東區公共托嬰中心正式完工，將於明年1月招生，完...

桃園市青年徵才活動12日開跑 36家企業提供逾2300職缺

為協助待業中的青年市民順利求職，桃園市就業職訓服務處11月12日將於中壢區舉辦青年徵才活動，現場集結36家知名企業，更有...

西濱台61線公路竹南、後龍路段 明後天分別施工封閉

公路總局苗栗工務段辦理台61線西濱快速公路路面改善工程，竹南至後龍長8公里路段的主線車道明、後天（11、12日）將分別封...

打AZ、BNT免上平台 竹市這20處醫療院所可自行預約

新冠肺炎疫苗到貨充足，中央也開放縣市政府可指定醫療院所直接讓民眾預約施打，新竹市衛生局代理局長楊清媚今天在議會單位業務質...

頭份市中央路再添指標 縣府公告共同管道禁挖5年

苗栗縣政府加強地下管線管理，公告全縣第一個共同管道禁挖路段，頭份市中央路從永貞路到自強路口，有線電視及電信等弱電纜線禁止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。