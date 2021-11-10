實現一區一公托 竹市東區公托中心完工、明年1月招生

新竹市出生率高，但過去無公托資源，市長林智堅推動「一區一公托」政策，今宣布東區公共托嬰中心正式完工，將於明年1月招生，完成一區一公托政策；林智堅說，東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗，更裝設智能空氣品質監測設備，可收托25名2個月至2歲嬰幼兒，師生比為1比4。

林智堅表示，竹市公有閒置空間尋覓不易，市府仍努力尋覓適合場所，去年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園，今年香山區公共托育家園開始招生，如今東區公共托嬰中心完工、明年初招生，總算完成「一區一公托」最後一塊拼圖。

社會處表示，東區公共托嬰中心向國防部租賃空間，兩層樓面積約49坪，整體設計以綠色、黃色為基底，讓人感受到活潑溫暖的氛圍，更將健康融入幼兒照顧空間，裝設智能空氣品質監測設備，除自動排氣功能外，可監測PM2.5及CO2，為幼兒健康把關。

東區公共托嬰中心依循北區及香山區公共托育家園的經驗，將東區擴大為收托25人的托嬰中心，更將托育與社福2項服務中心結合，東區社會福利服務中心就坐落於東區公托隔壁，12月起社工將進駐，提供民眾社區福利諮詢和福利服務，相信這2項服務進入社區，會讓民眾幸福更有感。