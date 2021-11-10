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桃園市青年徵才活動12日開跑 36家企業提供逾2300職缺

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市就服處辦理青年徵才活動，提供超過2300個職缺，本月12日在中壢區開跑。圖／就服處提供
桃園市就服處辦理青年徵才活動，提供超過2300個職缺，本月12日在中壢區開跑。圖／就服處提供

為協助待業中的青年市民順利求職，桃園市就業職訓服務處11月12日將於中壢區舉辦青年徵才活動，現場集結36家知名企業，更有廠商開出10萬元月薪積極獵才，可望提供未滿30歲市民逾2300個工作機會。

桃園市就服處指出，本次青年徵才活動將於本周五（11月12日）上午10時舉至下午2時舉行，地點在中壢區綠光花園婚宴會館，提供未滿30歲青年待業市民朋友求職機會，現場也提供生涯諮詢服務。

就服處指出，本次徵才邀請南亞電路板、欣興電子、遠雄航空、太平洋電線電纜、台灣晶技、博智電子、安東貿易、台灣日通國際物流等36家知名企業參與，現場提供逾2300個以上工作機會，職缺多元，包括產品工程師、物電工技師、儲備幹部人員、門市行銷管理、餐飲計時人員等，更有廠商開出薪資10萬元職缺積極獵才，意者務必把握機會前往面試。

就服處指出，針對設籍桃市的未滿30歲青年，就服處持續推動各項就業方案。「學習讚--桃園青年自主學習方案」提供青年參加推廣教育學分班之學分費補助，最高1萬7500元；「證照讚--桃園青年技術士證照獎勵方案」鼓勵青年參與訓練並考取甲、乙級技術士證照，分別發給2萬元及8000元獎勵金；「就業讚--青年安薪就業讚方案」，參與青年經本市就業中心、就服台推介就業滿3個月及6個月，可分別請領9000元及1萬2000元獎金，可同時領取。

就服處表示，桃市推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，若與勞動部日前推出的「青年尋職津貼」搭配，兩方案銜接合計最高補助5萬3000元，歡迎待業青年朋友至活動現場諮詢登記。

青年 桃園 徵才活動

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