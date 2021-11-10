農遊桃園喚起兒時回憶 龍潭公所秘書逛茶園說故事

桃園市龍潭區公所秘書徐榮俊日前參加市農遊團的踩線行程，來到蘆竹區坑子溪休閒農業區的「羽泰製茶廠」，大家DIY撿茶枝，把茶葉和茶枝分開，接著茶葉裝成3公克茶包，不禁想起小時候在家茶園的生活。

徐榮俊說，早期外銷茶葉，為了賣得好價錢，必須把多餘的茶枝挑除，日據時期台灣的茶葉已經銷售世界多國，分級包裝把茶枝和茶葉分開完全都是用手工，而且幾乎都是女工，現在有的雜誌報導台灣早期茶業發展的時候，還引用日本人拍下當年女工撿茶枝的照片。

徐榮俊指出，民國70年代政府推動精緻農業，倡導一鄉一特色，時任農委會主委的李登輝幫地方的茶命名，像龍潭「龍泉茶」，蘆竹地區生產的茶葉命名為「蘆峰茶」，為了增加茶葉的飲用口感，也都會把茶枝挑掉賣得好價格。那個年代可沒有電腦挑茶機，因此許多家庭主婦閒暇之餘幫忙撿茶枝賺外快，有的產區茶葉生產量大，就用茶篩，後來科技化投入開始有電腦篩選。

「簡單的東西不簡單」，徐榮俊表示，選茶不只是要挑除茶枝，還要分辨茶葉的老、嫩，通常嫩葉色澤較深，老葉色澤偏黃，挑茶葉要眼手並用，眼睛老花的人盯著茶葉看，雙眼就開始變花看不清楚。