西濱台61線公路竹南、後龍路段 明後天分別施工封閉
公路總局苗栗工務段辦理台61線西濱快速公路路面改善工程，竹南至後龍長8公里路段的主線車道明、後天（11、12日）將分別封閉施工，公路總局提醒人車屆時請遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，改駛側車道。
苗栗工務段表示，台61線路面改善施工11月11日將封閉南下車道、12日封閉北上車道，每天從上午9點至下午5點止，封閉台61線93公里500公尺至101公里400公尺處的南、北主線車道，車輛請改道行駛側車道。
改道期間，11月11日原行駛於台61線93公里500公尺至101公里400公尺的南下主線車道車輛，請提前於台61線93公里500公尺處匝道改道右轉側車道；11月12日原行駛於台61線93公里500公尺至101公里400公尺的北上主線車道車輛，請提前於台61線101公里400公尺處的匝道改道行駛側車道，屆時請用路人車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。
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