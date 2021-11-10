西濱台61線公路竹南、後龍路段 明後天分別施工封閉

公路總局苗栗工務段辦理台61線西濱快速公路路面改善工程，竹南至後龍長8公里路段的主線車道明、後天（11、12日）將分別封閉施工，公路總局提醒人車屆時請遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，改駛側車道。

苗栗工務段表示，台61線路面改善施工11月11日將封閉南下車道、12日封閉北上車道，每天從上午9點至下午5點止，封閉台61線93公里500公尺至101公里400公尺處的南、北主線車道，車輛請改道行駛側車道。