打AZ、BNT免上平台 竹市這20處醫療院所可自行預約

新冠肺炎疫苗到貨充足，中央也開放縣市政府可指定醫療院所直接讓民眾預約施打，新竹市衛生局代理局長楊清媚今天在議會單位業務質詢時表示，已開放新竹市5大醫院，以及15家基層診所可接種BNT、AZ，符合資格者可預約，詳細名單與預約資料可上新竹市防疫資訊專區網頁查詢。

市議員劉康彥今天在議會單位業務質詢關切疫苗施打進度？楊清媚說，新竹市目前第一劑疫苗覆蓋率為89.3%，覆蓋率全國第一，第二劑疫苗覆蓋率將近40％，排名本島第三，跟全國第二劑疫苗覆蓋率約38%差不多。

最近我國自購AZ疫苗抵台，由於本月底就要到期，連日來備受外界討論，台北市長柯文哲也認為中央做法是低估他智商云云。劉康彥今天質詢也提及此事，對柯的說法不以為然，強調疫苗沒有到不到期問題，只要符合國際標準都是能保護國民的疫苗。

劉康彥也追問竹市符合接種AZ第二劑人數多少？楊表示，目前新竹市接種第一劑AZ疫苗共17萬9千多人，也有10萬9千多人接種了第二劑AZ疫苗，依據中央規範，只要間隔滿8周就能接種第二劑AZ疫苗，以竹市來說，約有5萬4千多人符合8周以上可接種。

另，楊清媚今天也說明疫苗開放民眾預約接種最新規畫，莫德納疫苗接種仍以上1922平台預約為主，不過若為孕婦憑媽媽手冊，可聯繫馬偕醫院、國泰綜合醫院接種。

至於AZ與BNT已經開放給指定醫療院所來接種，新竹台大、新竹馬偕與國軍新竹醫院可預約接種BNT疫苗，新竹國泰與南門醫院則開放接種BNT與AZ疫苗，另也開放新竹市15家診所能預約接種AZ疫苗。